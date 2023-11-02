Kültür ve Medya Dünyası

Şair Ayşegül Topaç

Ayşegül Topaç 30 Haziran 1983 tarihinde Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğdu. Evli ve iki kızı var. Eğitim hayatını Seydişehir Enisşanlıoğlu Lisesi(YDA) ‘nde okudu.2002-2006 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun oldu. Pandemi sürecinde eğitimine değerler katmaya karar verip çocuk gelişimi ile ilgili farklı eğitimler aldı. Masal terapisti, oyun terapisti, çocuklar için Pedoğoji eğitimi, Yaratıcı drama eğitimi, Disleksi eğitimi vs… eğitimlerinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi’nde 2022 yılında Çocuk Gelişimi eğitimini tamamladı. Aynı zamanda 2020 yılında her dönem yazmaya olan ilgisinin pandemi döneminde ortaya çıkmasıyla, yazdığı şiirlerden oluşan arenjesini Afyon Devlet Konservatuar’ı mezunu Aydın Baş’ın yaptığı Şiir albümüyle bu yolculuğa çıktı. Ve akabinde 19 Mayıs 2022 yılında 5 şiirden oluşan SAYFA 38 şiir albümünü çıkardı. Bu süreçte Türkiye’de ilk kadın dergisi olarak çıkan kurucusu Gamze Demirezen öncülüğünde Asonans Dergide görev almasının yanında 11 sayıda şiirleriyle katkıda bulundu. Farklı derleme kitaplarda ve dergilerde şiirleriyle katkıda bulunarak yer aldı. Severek yazdığı şiirleri “SAYFA 38 BİR DÜŞ VURGUNU “ şiir kitabında 16 AĞUSTOS 2023 tarihinde şiir severlerle buluştu. Şiirleri geçmiş, gelecek yaşantısının yanında ebedi hayatına armağandır. Ömrüne hediyesidir. Herkesin içerisindeki kendi potansiyelini keşfetmesi ve vazgeçmemesi temennisiyle çıktığı bu yolculuğuna ikinci albümü “SAYFA 39” ve ikinci kitabı ile devam edecektir. Ayşegül Topaç bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü şiir tarzı , özgün şiir yorumu , güçlü kalemi ve iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ayşegül Topaç tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Televizyon Sunucusu ve Proje Yönetmeni Burcu Özder Balar

Burcu Özder Balar, 1982 yılında Gölcük'te doğmuş bir televizyon sunucusu ve proje yönetmenidir. Eğitim hayatına İstanbul'da başlamış ve Tuncay Azaphan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nde öğrenim görmüştür. Henüz 14 yaşındayken medya sektörünü iş hayatında hedeflemiş ve lisenin son sınıfında STAR TV'de Program Departmanı'nda yapımcı-yönetmen asistanı olarak staj yaparak sektöre giriş yapmıştır. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo-TV Yayımcılığı bölümünü tamamlamış ve bu dönem içinde CNN Türk Haber Merkezi'nde ve ANS PRODUCTION'da çalışmıştır. Asmalı Konak dizisinde yönetmen yardımcısı olarak da 37 bölüm boyunca görev almıştır. 2004’de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve TV bölümünü Dikey Geçiş Sınavında Türkiye Sözel 52.’si olarak kazanıp eğitim hayatına geri dönmüştür. Üniversite sonrasında Türvak'da Spikerlik-Sunuculuk eğitimi almış ve 2008'den 2013 yılına kadar Doğan Holding'e bağlı Business Channel, Euro Star, Euro D, Fix TV ve Mixx TV kanallarında interaktif programlarda sunuculuk yapmıştır. Bu süreçte sunuculuk kariyerine de ilk adımı atmıştır. Ayrıca 2010-2012 yılları arasında Reklamazzi web sitesinde editörlük yapmış ve 2 Kadın ile İstanbul Güncel web sayfalarında Köşe Yazarı olarak yazılar yazmıştır. 2012-2013 yılları arasında Atlantis Yapım bünyesinde STAR TV'de yayınlanan Büyük Risk yarışma programında Dış Çekim Koordinasyon Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2013-2017 yılları arasında freelance olarak film prodüksiyon şirketleriyle çeşitli reklam ve televizyon projelerine yardımcı yönetmenlik yapmıştır. 2017'den beri Turkuvaz Medya bünyesinde 360 reklam proje ekibinde Proje & İnovasyon Yönetmeni ve Sunucu olarak çalışmaktadır. Turkuvaz Medya'nın tüm televizyon kanallarında yer alan advertorial çalışmalarının hem proje süreçlerini yürütmekte hem de bu içeriklerde sunuculuk yapmaktadır. Burcu Özder Balar, bir insanın hayatı boyunca her daim kişisel gelişimine yatırım yapması gerektiğine inandığı için şimdilerde İşletme dalında Yüksek Lisans yapmaya hazırlanmaktadır. Yakın zamanda Başkent Üniversitesi'nden Yaşam Koçluğu eğitimi almış olup, bu alanda da faaliyetlerini yürütmeyi düşünmektedir. Ayrıca televizyon programı projeleri üretmekte olup, gelecekte yapımcı ve sunucu olarak çalışmalarını sürdürmeyi planlamaktadır. Burcu Özder Balar aynı zamanda yeni yerler ve kültürleri keşfetmek için dünyayı gezmeye çalışan bir gezgindir. Burcu Özder Balar bu alandaki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün projeleri , vizyonu , güçlü televizyonculuğu ve iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Burcu Özder Balar tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Halı Tasarımcısı Hakan Altuntaş

Aslen Malatya Pütürgeli olan Hakan Altuntaş 1977 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Mezunudur. Bir süre bu eğitimine uygun dalış öğretmenliği yaptı. Aile mesleği olan halıcılıkla ise küçük yaşlardan beri uğraşmaktadır. Hakan Altuntaş Öğretmenlikten sonra da sevdiği il olan halıcılığa devam etmiştir. Eski dokumaları onların içinde saklı olan kokularını. Renkleri desenleri ve hikayeleri hep Hakan Altuntaş’ı çok etkilemiştir. Şimdilerde ise bunlardan yola çıkarak birer boya yerine eski halı parçalarından portreler yapmaya başlamıştır. Hakan Altuntaş çok uzun zamandır bu meslektedir. Türkiye’de Halı tarihinde de yer alan Hakan Altuntaş 1986 Yılında Halı Dokurken ki fotoğrafı halıya dair uluslar arası bir kitapta görselleriyle yer verilmiştir. Çalışmalarını Çok Yakın Arkadaşı Özkan Ak ile beraber bu şekilde sürdürmektedir. Hakan Altuntaş bu meslekteki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü çalışmaları , özgün halıları , vizyonu , güçlü iletişimi , özel tasarım ve modelleri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve çözüm odaklı yaklaşımı ile dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Hakan Altuntaş gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Butik Pastacı Burcu Mutlu

Burcu Mutlu Denizli doğumludur. İstanbul’da büyüdü. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği mezunudur. Mutfağa olan ilgisi ailesinden en çok da rahmetli anneannesinden geliyor. Bu güne kadar bildiği en özel tarifleri ve püf noktaları ondan öğrendi. Okulda resim dersi çok da iyi olmayan Burcu Mutlu’nun Heykel sonradan farkına vardığı bir yeteneğidir. Mezun olduktan sonra butik pastacılık büyük bir revaçtaydı çevresine sevdiklerine yapıyordu önce, ama öğrenme isteği çok büyüktü derken bir yarışmaya davet edildi yarışma konsepti fikri çok beğenildi, yarışmadan sonra TRT iyi fikir Esra Harmanda’nın sunuculuğunu yaptığı canlı yayın programına konuk oldu, daha sonra TV Em’de rahmetli Vatan Şaşmaz’ın konuğu oldu derken ismek eğitmenlerine eğitim talebi doğdu günlük work shop eğitimleri vermeye başladı. Kendime yetişemiyorum derken pastacı oldu. Burcu Mutlu Butik Pastacı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Burcu Mutlu pastacılıktaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü pasta tarzı , özgün pastaları , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güçlü iletişim ile de dikkat çekmektedir. Burcu Mutlu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanatçı Ayfer Kölük

AYFER KÖLÜK 1977 Ankara doğumlu, Aslen MALATYA YEŞİLYURT ludur .1995’te GATA Hemşirelik bölümünden mezun oldu .Şu an MALATYA Sağlık Afet Koordinasyon Biriminde çalışıyor. UMKE gönüllüsüdür. Birçok sınır ve sınırötesi görevde yer aldı. Görevi deprem ,afet ve tüm büyük toplumsal olaylarda yaşama tutunanlara yol olmak ,hayat kurtarmak . Meslek hayatının 27. Yılına çok özel anılar biriktirerek geldi. 2018 Yılında Sağlık Bakanı Ahmet DEMİRCAN ‘dan Malatya ili adına YILIN HEMŞİRESİ ödülünü aldı. 2018 den beri oyunculuk yapıyor.TOZLU MİZAH adıyla birbirinden değerli oyuncularla oluşturulan özel bir tiyatro topluluğunda yer alan Ayfer Kölük Tozlu Mizah ‘ın sergilediği oyunlarla MALATYA ‘nın gülen yüzü olduklarından bahsetti bizlere . Ayfer Kölük Sadece tiyatroda değil, birçok dizi ,film ve kısa filmde de yer aldı . Bu filmlerin bazılarında Sanat yönetmenliği yaptı . 10. ULUSLARASI MALATYA FİLM FESTİVALİ nde halk jürisi üyesi olarak gördük kendisini . Geçtiğimiz yaz MALATYA ‘da TOZLU MİZAH ekibi oyuncularıyla oynayıp çekimini gerçekleştirdikleri gösterime girmesi beklenen bir korku filmiyle bu zorlu kulvarda yolculuğunu hızlandırdı. Ayrıca Seslendirmen olarak eğitimleri devam ederken , Dublaj ve seslendirme alanında çalışmalar için hazırlıklar yapmaktadır. Yan flüt ve piano çalışmalarıyla ,müzikle de ilgileniyor . Resim de yapan Ayfer Kölük ,makyaj konusunda özellikle yara makyajında özel çalışmaları mevcut. Merkezi İSTANBUL ‘ da bulunan HAYATA BAĞIŞ derneğinin Malatya temsilcisidir. Organ bağışına teşvik konusunda farkındalık oluşturma gayreti içindeler. Ayrıca MALATYA EKSTREM DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI DERNEĞİ yönetim kurulu üyesidir .Dağcılık alanında üyesi olduğu dernekle birlikte üretilen projelerle etkinlikler sunarak ,gençliği spor ve sağlıklı yaşam konusunda desteklemekteler. Malatya’da yaşanan Asrın Felaketi sonrası yaraları sarmak için ,sanat ve sosyal etkinliklerle ,yaşamlara dokunabiliyor olmayı çok önemsemektedir. Birçok farklı alanla aynı anda uğraşabiliyor olmanın sırrını Canı GÖNÜLDEN İSTEMEKLE açıklayan Ayfer Kölük ,çok yönlü şekilde çalışmalarını sürdürüyor . Ayfer Kölük yetenekleri , birikimi , kendine özgü oyunculuğu , özgün makyaj yaklaşımı , resim ve müzikteki çalışmaları, sosyal sorumluluk ve iletişimdeki başarılarının yanında pozitif enerjisi ve ışıltısı ile de dikkat çekmektedir. 10 Parmağında 10 Marifet olan Ayfer Kölük tüm bu nitelikleriyle adını duyduğumuz ve gelecekte de sıkça duyacağımız çok önemli bir isim.

BİR PSİKİYATRİST ANLATIYOR

GÜLER MOCAN’ın BİR PSİKİYATRİST ANLATIYOR adlı kitabı Mona Kitap’tan çıktı. Bir Psikiyatrist Anlatıyor, şizofreniden bipolar bozukluğa kadar belli başlı ruhsal hastalıkların elli yıllık bir deneyim süzgecinden geçirilerek satırlara dökülmüş halidir. Uzman Psikiyatrist Güler Mocan, hastalarının gerçek hayat hikâyelerini engin tecrübesiyle harmanlayarak okurlarına sunmaktadır. Burada anlatılan her bir vakanın ayrı bir dünyaya kapı açtığını gelin, hep birlikte keşfedelim!

ARKA KAPAK:

Aynı kubbenin altında yaşayan insanların farklı hikâyeleri olsa da çoğunlukla hissettikleri aynı... Kimse birbirine zannettiği kadar uzak değil. Aslında hepimiz his olarak birbirimizi tanıyoruz. Bunun belki de en iyi tanığı, odasında binbir çeşit hikâye sahibini ağırlayanlar...Psikiyatrist Güler Mocan’ın kitabında anlattıkları, sadece başkalarının değil, sizin de hikâyeniz. Etrafınızda gördüğünüz, tanıdığınız, bildiğiniz, belki de âşık olduğunuz insanların hikâyesi... Okurken bir yandan başkalarının hikâyesine tanıklık edeceksiniz, diğer yandan ise duygularınızla yüzleşecek ve kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Bir Psikiyatrist Anlatıyor, elli yılı kapsayan tecrübelerin bir süzgeçten geçirilip satırlara dökülmesiyle var oldu. Kitapta anlatılan her bir vakanın ayrı bir dünyaya kapı açtığını gelin, hep birlikte keşfedelim!

KİMYAHANE

VİLDAN YARLIGAŞ KİMYAHANE adlı Araştırma türündeki eseri Alfa Yayınları’ndan çıktı. Müze-i Hümayûn’dan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne Türkiye’de Kültür Varlıkları Konservasyonunun Başlangıç Öyküsü Türkiye’de kültür varlıkları restorasyonu genellikle cami, sur, kilise, kervansaray gibi taşınmazlar üzerinden incelenmekte ve bilinmektedir. Arkeolojik kazılardan çıkarılan ve müzelerde sergilenen taşınabilir kültür varlıklarının restorasyon tarihi ise ilk kez bu kitapta ele alınmaktadır. Vildan Yarlıgaş, Osmanlı devletinin ilk müzesi olan Müze-i Hümayun’dan başlayarak müze objelerinin kimler tarafından, hangi mekânlarda ve yöntemlerle onarıldığını kronolojik olarak aktarmaktadır. Elinizdeki kitap, 1936 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri bünyesinde kurulan ve Türkiye’nin ilk konservasyon laboratuvarı olma unvanını taşıyan Kimyahane’yi odak noktasına alarak Türkiye’de modern konservasyon-restorasyon anlayışının gelişimini okura akıcı bir dille ve daha önce hiç yayımlanmamış belgelerle sunmaktadır.

Sepya

İlkay Yıldız SEPYA adlı eseri Alfa Yayınları’ndan çıktı. “Biz bu dünyanın yıkılacağını çok zamandır biliyorduk. Sadece o gün geldiğinde biz orada olmayacaktık. Geleceği değiştiremeyeceğimiz aşikârdı, biz geçmişimizi bugünden seçmek istiyorduk. Geçmiş bizim için tek bir fotoğraf olacaktı. Günün birinde hepimiz o fotoğrafa bakıp aynı şeyleri düşünecektik.” İlkay Yıldız sahaflarda başlayan hikâyesinin peşinden gidip okuru siyah beyaz fotoğraflara konuk ediyor. Bir dilek ağacında, bir çocukluk rüyasında, sokak aralarında, şarkılarda dolaşıyor; uzak akrabalarla, yakın dostlarla selamlaşıyor. Kaçırılan vapurlar bu bir kahkahalık, iki hayretlik hikâyelerde yakalanıyor. Ertelenen özürler dileniyor, çiçeğe su veriliyor bu öykülerde; bazen mutlu sonlar, bazen hicran yaraları bahşediliyor. Sepya, sahaflardan alınan sahipsiz fotoğraflara birer öykü veriyor. Anlatılara yetenekli tasarımcıların hayal gücü eşlik ediyor. “Üstün zekâlı birinin gülümseyerek size çiçek verdiğini düşünün. Sepya işte öyle bir his uyandırıyor.” Murat Menteş

Uluslararası ilişkiler uzmanı, gazeteci, yazar, program sunucusu Öznur Küçüker Sirene

1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında Saint Benoît Fransız Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Fransa'ya gitti. Fransa'da 1 yıl boyunca Paris Panthéon Sorbonne Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra ülkenin en önemli siyasal bilimler okulu olarak kabul edilen Institut d'Etudes Politiques de Paris'in (IEP-Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü) sınavına girerek okulun Dijon kampüsüne kabul edilen ilk Türk oldu. 2009 yılında IEP'nin uluslararası ilişkiler yüksek lisansını tamamladı. Eğitim hayatı boyunca, Erasmus öğrenci değişim programı ile Prag'taki Charles Üniversitesi'nde 1 yıllık eğitim görme ve 6 ay boyunca da TC Rabat Büyükelçiliği'nde staj yapma imkanı buldu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra aslında amacı diplomat olmaktı. Bir süre TC Paris Ticaret Müşavirliği'nde uzman olarak çalıştıktan sonra Fransa'daki Türk toplumu ve Türkiye'ye bakış açısı konusunda yaptığı çalışmaları daha ileriye taşımak için medya sektörüne yöneldi. Fransa'da Türkiye'ye karşı yürütülen dezenformasyon ile mücadele etmeyi amaçlayan Red'Action isimli bir haber sitesi kurdu. TRT Fransızca haber sitesinde de Türkiye ve uluslararası ilişkiler hakkında yazılar kaleme almaya başladı. Bir süre sonra Fransa'nın France 5, Arte, France 24 gibi en önemli kanallarına Türkiye uzmanı olarak davet edilmeye başladı. Ayrıca Fransızca yayın yapan RT France, Afrique Média gibi uluslararası kanalların yayınlarına da Türkiye ve uluslararası ilişkiler alanlarında yorumcu olarak katıldı. Bugün Türkiye ve yurt dışında iç ve dış siyaset hakkındaki yayın ve yazılarıyla tanınıyor. Diriliş Postası gazetesinde köşe yazarıdır. Gerçek Hayat dergisinde de Avrupa Postası başlıklı bir köşede aylık analiz yazıları yayımlanıyor. Ayrıca TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu için haftalık Fransızca analiz yazıları kaleme almaktadır. TRT Türk kanalında da Avrupa'daki Türk gençlerine gündem konuları hakkında söz veren Gençler Ne Diyor adlı programın moderatörüdür. Kendine ait bir YouTube kanalı da mevcut ve bu kanalda yayınlanan Konuşulmayanlar (Ce qu'on ne vous dit) adlı programında Fransa'daki ünlü araştırmacı ve siyasetçilerle Türkiye hakkında söyleşiler gerçekleştirmektedir. Eğitim ve çalışma hayatından da anlaşılacağı üzere, temel amacı yurt dışında Türkiye'nin tezlerini daha doğru bir şekilde aktararak Türkiye'nin dünyadaki etki gücünü arttırmak. Bu amaca hizmet etmek için Avrupa'daki Türklerin bir araya gelip hem yaşadıkları ülkelere hem de Türkiye'ye fayda sağlayacak etkili çalışmalar yürütmeleri için de faaliyetler gerçekleştirmektir. Bugün Türk ve yabancı kanallarda olduğu kadar çok aktif olarak kullandığı sosyal medyada da uzmanlık alanları hakkında yorumlarını paylaşmaya devam etmektedir. Gelecekte Türkiye'nin uluslararası sahnedeki rolü konusunda bir kitap kaleme almayı ve güçlü bir Türk diasporası oluşturulması için çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedeflemektedir. Öznur Küçüker Sirene bu mesleğe dair yeteneği, çok yönlü birikimi, kendine özgü sunum tarzı, özgün bakış açısı, güçlü yazarlığı, vizyonu, diplomasi konusuna hakimiyeti, iletişimci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi, ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Öznur Küçüker Sirene tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Spikeri ve sunucu Melisa Öztürer Özkan

22 Eylül 1994 tarihinde Bursa’da doğdu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Mezun olur olmaz Olay Tv’de mesleğe başladı. Burada 3 yıl spor spikerliği, spor editörlüğü ve program sunuculuğu yaptı. Ardından As Tv’ye geçti. Burada da yine 1 sezon spor spikerliği ve program sunuculuğuna devam etti. Son olarak ise 3 yıldır hala Web Tv olan Enbursa.com sitesinde çalışmaktadır. Burada spor muhabirliği yanı sıra spor köşe yazarlığı ve hafta içi her gün canlı yayınlanan güncel ‘gün ortası’ programını sunmaktadır. 2022 Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa şubesinin “genç kalemler” ödülüne layık görüldü. Melisa Öztürer Özkan bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği , iletişimci ve gazeteci yönü , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Melisa Öztürer Özkan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız Bursa yerel basınının çok önemli bir isimdir.