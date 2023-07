İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Konferans Ligi’nde KF Tirana ile yapılacak maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Sezona iyi bir şekilde hazırlanmaya çalıştık. Kamp dönemi iyi geçti. Rakip ayrımı yapmıyoruz. Bir önceki elemede rakibini deplasmanda yenerek tur atlayan bir takım karşı oynayacağız. Hızlı hücumu iyi oynayabiliyorlar. Tanıdığımız bazı oyuncuları da var. Yarınki maçın zor olmasını bekleyebiliriz. Gücümüzün, inancımızın ve kalitemizin olduğunu düşünüyoruz. İki maçta da iyi sonuç almak istiyoruz. Yarınki maç bizim adımıza test olacak. Antrenman ve hazırlık maçlarıyla oturmuş oyun yapımızı zenginleştirmeye çalıştık. Oyuncuların iyi işler yaptıklarını düşünüyorum. Rakibi yarı sahasına hapsederken hızlı hücum oyunlarına karşı da hazırlıklı olmak istiyoruz. Pozitif futbolla birlikte kazanma hırsının üst seviyede olduğu, bireysel performansların takım oyunuyla birleştiği bir maç izletmek istiyoruz. Taraftarlarımıza güzel bir futbol sunmak istiyoruz.

Benim bir sorunum yok, mutsuz değilim. Taraftarlarımız sakin olsun. Başkan ve yönetim ellerinden geleni yapıyor. Transfer dönemi bitmedi, maçlar başlamadı. Başkalarının transferleriyle alakamız yok. Her takım kadrosunu yapar, hesabı camialarına verir. Biz almadan da hesap vermek durumunda kalıyoruz. İyi niyetli olalım. Hatalar olacaktır. Hoşgörülü olmak lazım. Bu kulüp ne kadar güçlü olursa; başkan, yönetim, taraftar, medya ve camia o kadar güçlü olur. Biz hakaretleri sineye çekiyoruz. Kaos çıkarmak isteyenlere izin vermeyelim.



Bizde dedikodu, iftira ve hakaret asla olmaz. Ahlaklı, samimi ve iyi niyetli insanlar yalan söylemez. Hoşgörümüz var ama tavizimiz yok. Dürüst ve ahlaklı bir camiadayım. Hepimiz gelip geçiciyiz. Transfer yok bari bunları konuşalım gündem olsun olmaz. Önemli olan; başkan, yönetim ve hocanın takımın başarısı için çalışması. Güzel bir sinerjimiz var. Geldiğimde olan kaos ortamından çok daha iyi durumdayız. Kendimi iyi hissediyorum. Aklımı ve enerjimi takıma veriyorum.



Kulüpler ekonomilerine uygun oyuncular alırlar. Teknik, güçlü ve genç oyunculardan yanayım. Bir oyuncu takıma yararlı olacaksa ismi de var işimize gelir. Sadece ismi var diye oyuncu alınmaz. Kulüplerin hem borçları var hem de bu kadar döviz harcanıyor. Bunu anlamıyorum. Kulübe zarar verecek bir şeyi istemem. Yönetim de sabırla çalışıyor.



Ghezzal’ın sakatlığı var. Bu durum bizim için hayal kırıklığı. Amartey, Cenk, Tayyip ve Emrecan kadroda olmayacak. Konferans Ligi’nde gruptan çıkmak, bizim için ilk aşama olur. Ligde de ilk beş maç çok önemli.



Ceyhun Kazancı’nın ayrılmasına üzüldüm. Kendisi çok donanımlı ve çalışkan birisi. Süreçten olumsuz etkilenmiş olabilir. Benim üzerimden spekülasyonlar yapıldı, buna üzüldüm. Kazancı’yla sorunum olmaz. Hangi kulüpte bu konular bu kadar konuşulur bilmiyorum. Bu konuda samimiyet ve iyi niyet görmüyorum. Bu iddiaları ortaya atanlarla görüşmek isterim. On iddiadan bir tanesi doğruysa her şeyi yaparım. Ceyhun Kazancı’nın kararına saygı duymak lazım. Hizmetleri için teşekkür ederiz. Keşke ayrılmasaydı, bunu samimi söylüyorum.



Saiss’le ilgili fikrimi herkes biliyor. Keşke kampa gelseydi. Kampa gelmeyip transfer olan oyuncuyla ilgili konuşmam. Kendisi gitmek istedi. Takımda oynamadı, milli takımda oynadı. Montero’nun gitme ihtimali var ama idmanlara çıkıyor. Benim oyuncuya ihtiyacım var. Gidene hayırlı olsun derim. Gitme ihtimali olan oyuncu çalışırken sözleşmeli oyuncunun çalışmamasına UEFA ve FIFA çözüm bulmalı. Futbolcular haklarını korurken kulüplerin ve taraftarların hakları gidiyor. Oyuncular diledikleri gibi at koşturmamalı.



Stopere ihtiyacımız var. Redmond bize faydalı bir oyuncuydu. Birkaç mevkide oynayabilen oyuncu bizim için daha iyidir. Ön tarafta sayı ve kalite olarak istenen seviyede değiliz. İstediğimiz oyuncuları aldığımızda daha iyi olacağız. Eldeki oyuncuların performansları iyi. Bu da çalışmaların karşılığını aldığımızı gösteriyor.



Genç oyunculardan Demir Ege iyiye gidiyor. Berkay’ın kafa olarak rahat olması gerekiyor. Semih de iyi durumda.



Burak Yılmaz’dan ve teknik heyetten memnunum. Oyuncular da iyi niyetli. Yarınki gündemimiz güzel futbolla kazanmak. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Stattan mutlu ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımızın takımımıza destek vermesini istiyoruz.”