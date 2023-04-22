İstanbul

Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda Redmond ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0 yendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın ardından basnın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Maçtan önce favoriydik. Maç bittiğinde de gol yemeden iki gol ile kazandık. Rakip gücü orarında elinden gelen gayreti gösterdi. Bu yıl zorlu maçlar oynadılar, son dakikada puanlar kaybettiler. Bugün de iyi başladılar. Daha sonra oyuna biz hakim olunca ve gol de gelince oyundan kopmalar başladı. İkinci yarı daha fazla pozisyon bulduk, atamadık ama 2-0 kazanmak olumlu bir durum. Bizim için güzel oldu. Ramazan Bayramı’nı kutlarken 23 Nisan ve galibiyet. 3 bayramı gördük. Olumsuz bir hava yok. Yarın bunu paylaşacağız. Çocuklar yarın gelecekler. Camianın içindeki herkesi antrenman sahamızda karnaval havasında ağırlamak istiyoruz. Saat 12'de hem idman, hem yenileme olacak. İnsanların ruhunun dinlenmesi, en iyi yenileme olur. Eksik olsa da olumlu işler yapmak sevindirici”dedi.



"Sorunları çözmeye çalışıyoruz"

Her maça kazanmak için çıktıklarını belirten Şenol Güneş, “İstatistik olarak bazı bilgiler önemli ama esas olan oyun felsefesi, sürdürülebilir hale getirmek. O sorunları çözmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeye bakmadan kendimizle yarışacağız. Bir kadro oluşturacağız, uyumlu olmayanları değiştireceğiz. Olumlu taraflarımız daha fazla. Galatasaray maçı var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Fizik ve oyun olarak bir seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Bu yıl Beşiktaş kabuk değiştirirken mevcut oyuncuların takıma ait olduğunu hissetmek ve bu kadroyla devam etmek için uğraşıyoruz. Eldekilerin uyumlu olması işimize gelir” dedi.

Güneş'ten derbi açıklaması:

Güneş, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında ise; “Bugün N’koudou’ya ihtiyacımız yoktu, almadık. Onur hastalandı, oynamadı. Rosier son haftalarda iyi gidiyor. İyi oynadı. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük camialardan biri. Hep beraber iyi bir hocası olan iyi bir takıma karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Foto: AA