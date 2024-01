Program Sunucusu ve Çocuk Gelişimci Burcu Kolcu

8 Ocak 1989’da İstanbul Kadıköy’de doğdu. İlköğrenimini Tev Zahide Zehra Garring Ortaokulunda ardından liseyi Selçuk Paker Anadolu Lisesinde sayısal / fen bilimleri alanında tamamladı. Sonrasında Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden başarıyla mezun oldu. İlave olarak Anadolu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nü okudu. Burcu Kolcu uzun yıllar özel ve devlet okullarında öğretmenlik yapmıştır. Son olarak Rumeli Üniversitesi’nden etkili iletişim eğitimi almıştır. Yine Rumeli Üniversitesi’nden röportaj teknikleri eğitimi de almıştır. Etkili iletişim ve diksiyon eğitimlerini tamamlayan Burcu Kolcu Üniversite Tv’de moderatör olarak görev yapmaktadır. Burcu Kolcu Üniversite Tv’de meslekleri tanıtan bir program hazırlayıp sunmaktadır. Burcu Kolcu yine çocuk gelişimi ile ilgili de yazılar yazmaktadır. Çocuk gelişimi ile yazılarında çok önemli noktalara değinen Burcu Kolcu’nun yazılarından bir tanesinin bir kesiti şöyle : Çocuklarda özgüven gelişimi diğer becerilerin kazanılmasından daha farklıdır. Temeli ailede atılır ve yaşam boyunca devam eder.Her çocuğun kendine özel bir doğası vardır. Özgüven sadece dışa dönüklük değildir. Dışa dönük olmayan çocuklarda oldukça özgüvenli olabilirler. Bazen kalabalık arkadaş gruplarına dahil olmayan kendine yakın bulduğu arkadaşları ve yakınları ile iletişim içerisinde olan çocuk özgüvensiz değildir. Aksine istemediği taleplere hayır diyebilen, kendi isteklerini iletebilen ,kendi kararlarını kendi veren çocuklar özgüvenlidir. Bu aile için ara ara zorlayıcı olabilir fakat özgüvenli çocuk içinden geldiği gibi davranmaktan çekinmez.” Bu şekilde kalemi de çok güçlü olan Burcu Kolcu yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün çalışmaları , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Burcu Kolcu gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Resim Sanatçısı Feryal Bayram

1981 yılı doğumlu Feryal Bayram, üniversite yıllarına kadar, Van’da yaşadı. Yaşadığı il ve konumdan ötürü zor zamanların içinde büyümüş olsa da, hayata hep olumlu bakan geniş bir aile içinde, sevgi dolu bir anne, çocuklarına her zaman güvenen, dürüst bir baba, hayatına her daim bir şeyler katan onlarca hala ve amca, ve birbirine bağlı 3 kardeş ile büyüdü. İçinde hiç bitmek bilmeyen üretme arzusu ve biraz da dönemin getirdiği yokluklar nedeni ile çocukluğundan itibaren hep bir arayış içinde oldu. Lise hayatına kadar daha çok içe dönük bir yaşam tarzı sayesinde iyi gözlemci olma özelliğini geliştirdi. Sokakta yürürken bile rastgele değil, bakarak, benzeterek, çözümleyerek görünmeyen birçok şeyin aslında neleri çağrıştırabileceğini düşünerek büyüdü. İçindeki bitmek bilmeyen doğa aşkı ve kişilerle nesneleri çözümleme merakı, belki de meslek hayatının ilk tohumlarıydı. Yaşadığı şehirden ilk olarak 18 yaşında üniversite okumak için ayrılan Feryal, biraz anarşist ruhu, özgürleştirmek istediği düşünceleri, ulaşmak istediği adalet seviyesi sebebiyle iki üniversiteden atılıp, sonunda sıradan olmanın belki de daha kolay olacağını düşünerek Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Grafik tasarım alanı ile de tam da bu dönemde tanıştı. Öğrenciliği devam ederken, sadece İngilizce çevirileri yapmak üzere girdiği ajansta yapılan işler dikkatini çekmeye başladı ve yeni bir keşif süreci başlamış oldu. Grafik tasarım alanında yarışmalara katıldı, derece almasa bile asla yılmadı. Yarışma sırasında, grafik tasarım alanının duayenlerinden sayılan eski eşi ile tanıştı ve öğrenim süreci birebir senelerce kendisinden ders alarak devam etti. Grafik Tasarım alanında öğrenim süreci ve merakı devam etse de, mezuniyet sonrasında meslek hayatına farklı bir noktadan devam etti. Kariyerinde iyi bir yükseliş ivmesi kazandı. Ve bir gün, kariyerinin en üst noktasındayken, plaza içinde, 360 derece müthiş manzarası ile göz dolduran odasına girerken, ansızın, istediği hayatın sabah erkenden kalkıp gecenin bir körüne kadar sadece bu manzaraya bakmak olmadığına karar verdi. Ertesi gün istifasını vermekle kalmayıp, bir hafta içinde Samanlı dağları eteklerinde, kuş uçmaz, kervan geçmez, huzurun ve yaratıcılığın hep var olacağı, doğa içinde bir eve taşındı. O süreçte grafik tasarım anlamında ilk somut adımlarını attı Kendi işini kurdu. Yaşadığı evin bir katını atölyeye çevirerek, kişiye özel portreler tasarlamaya başladı. Yaptığı işler, ilk olması nedeniyle önceleri biraz garipsense de, insanların ilgisini de çekti. Çocukluğunda edindiği gözlem gücü ile birlikte insanların bakışlarından elde ettiği izlenimlerin bu başarıda oldukça etkisi oldu. Bu arada ruhunu beslemek adına, hayatına bol bol seyahat, doğa etkinlikleri kattı ve bunların getirdiği huzur ve ilham ile sürekli üretti. Çalışmanın ve üretmenin insana kattığı güzellikleri fark eden Feryal, hala da büyük bir aşkla çalışmaya devam ediyor. Feryal Bayram resim alanındaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün çalışmaları , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Feryal Bayram tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Muhabiri Gamze Uyguntürk

05 Kasım 1998 Kars doğumludur. 5 kardeştir. İlköğrenimini Prof Dr. Ali Nihad Tarlan İlköğretim Okulunda liseyi Göztepe ihsan Kurşunoğlu Anadolu lisesi’nde Üniversiteyi asıl yapmayı istediği iş olan medya ve iletişime yönelik İstanbul üniversitesi Radyo Tv sinema bölümünde başarıyla tamamladı. Star Tv ana haberde staj yaptı. Kanal D Chefs Arena programında editörlük yaptı. Kanal D Ana Haberde muhabir asistanlığı yaptı. Star Tv Gerçeğin Peşinde programında muhabirlik-stüdyo şefliği-prodüksiyon ekibinde çalıştı. Kanal 7 Ana Haberde muhabir olarak devam etmektedir. Bugüne kadar 7 ödül almıştır. Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Muhabiri (Kristal Çam Ödülleri), Yılın En İyi Kadın Muhabiri (Best Of Medya), Yılın En İyi Kadın Muhabiri (Global Star Awards), Yılın En Başarılı Kadın Muhabiri (STK ve Sanat Camiası Ödülleri), Yılın En Başarılı Kadın Haber Muhabiri (Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödülleri) , Yılın En Başarılı Kadın Muhabiri (X Turkey Awards), Yılın en iyi kadın muhabiri (Sihirli medya ödülleri ) aldığı ödüllerdir. Başarısı ödüllerle de tescilli Gamze Uyguntürk bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü haberciliği , özgün haberleri , vizyonu , haberlerdeki sunum tarzı , güçlü iletişimi , gazeteci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Gamze Uyguntürk Tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Gülnaz Çalıkoğlu’ndan Senden Sana

Sosyal Terapist Doçent Gülnaz Çalıkoğlu’nun son kitabı Senden Sana Kutlu Yayıncılıktan çıktı. Okuyucuların kısa sürede büyük ilgi gösterdiği kitaba dair tanıtım bülteninde Gülnaz Çalıkoğlu şu ifadeleri kullanıyor. : “İşleyiş sistemini öğrenerek yeniden başla. Hayatımızı kendi yaptığımız seçim ve davranışlarımız ile kendimiz inşa ediyoruz. Genel işleyişi anlayıp bilinçli yaşamak kendi elimizde. Bu yazmış olduğum kitabımda sizlere huzura kavuşmanız için gereken tüm temel bilgileri sunuyorum. Kitapta yer verdiğim bilgiler, bugüne kadar yıllardır yaptığım çalışmalarımda birçok insana yardımcı oldu. Siz okuyucularıma da faydalı olacağına inanıyorum.” Bu kıymetli eseri mutlaka okuyun. Kitap tüm kitap satış noktalarından ve internetten temin edilebiliyor.

Yazar , Marka Danışmanı , Kişisel Gelişim Uzmanı Stand Up’çı Kıvılcım Kalay

Kıvılcım Kalay. 21 Ekim 1977 İskenderun doğumludur. Bir kız annesidir. İngilizce İşletme mezunu olup, Yönetim Organizasyonu üzerine yüksek lisans yapmıştır. Asker bir baba, tarih öğretmeni bir annenin kızıdır. “Kendinden Kaçan Kadın” ve “Beş Kadın Tek Cehennem” adlı kitapların yazarıdır. İlk kitabı deneme olup, iki kapaktan oluşan, bir tarafında mizahi yazılarla gülümsetirken diğer tarafıyla duygularımızı depreştirip hüzünlendiren yazılardan oluşan bir kitaptır. İkinci kitabı, kadına yönelik şiddeti anlatan ,kadın karakterleri inci gibi işleyen ve şiirsel anlatımıyla dikkat çeken bir romandır. Yakında piyasaya çıkacak son kitabında Kişisel Gelişim için aşk ve hayatla ilgili tüyolar vermeyi planlamaktadır. Marka danışmanlığı üzerine de başarılı çalışmalar yürüten Kıvılcım Kalay, kadın erkek ilişkilerindeki gerçek olayları içeren stand up’larla kariyerini taçlandırmıştır. Kıvılcım Kalay yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü yazarlığı , özgün eserleri ve içerikleri , stand uplarındaki başarısı , güçlü iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Kıvılcım Kalay tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Program sunucusu Moderatör Yoga Şampiyonu ve Değişim Uzmanı Merve Tanrıverdi

Merve Tanrıverdi 30 Haziran 1983 İstanbul’da doğdu. Liseyi Koşuyolu Kazım İşmen Lisesi’nde okudu. Aynı zamanda Altunyurt Spor Kulübünde voleybol oynadı. 2001 yılında İstanbul Yedi Tepe Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü kazandı. 2004 yılında kendini daha da geliştirmek için sunuculuk ve spikerlik eğitimi alarak Lig Tv’de stajyer olarak işe başladı sonrasında kendini daha da geliştirerek Star Tv’de ‘Medica Life’ Sağlık Programının sunucusu oldu. Uzun süre tv sektöründe kamera önünde ve arkasında çalıştı. Spora her zaman mesleği gereği ilgi duydu ve Uluslararası Yoga Federasyonunun üyesi olup Lisanslı Sporcusu oldu. Yaklaşık 10 yıldır Orijinal Yoga Sistemi uygulamaktadır. Aldığı profesyonel eğitimi insanlığa sunmak için 2016 yılında Yoga Academy Merkezini açtı. Aktif olarak Antrenörlüğe devam ederken 210 Ülkeden 5400 yogaseverin katıldığı Uluslararası Yoga Yarışmalarına Katılarak Üst Üste 7.Kez Dünya Yoga Şampiyonu oldu ve Türk bayrağını gururla temsil etmiş oldu. Bunun dışında Kale Okullarında ve Boğaziçi Enstitüsünde kademeli olarak Orijinal Yoga Sistemi eğitimleri verdi. Yarışmalara katılırken aldığı eğitimler; *İstanbul Gelişim Üniversitesi : “İnternational Yoga Expert Certificate Program” ; *İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “1.Kademe-Değişim Uzmanlığı Programı” ; İnternational Yoga Olympic Committee Yoga Başarı Sertifikası ; *İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “2.Kademe-Değişim Uzmanlığı Programı” ; *İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “Nefes Uzmanlığı Eğitimi” ; *İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “3.Kademe-Değişim Uzmanlığı Programı” ; *İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “Bilinç ve Konsantrasyon Uzmanlığı Eğitimi” (odaklanma, farkındalık ve anlayışın geliştirilmesi) ; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Biyoenerji Uzmanlığı Sertifikası ; *İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “5.Kademe-Değişim Uzmanlığı Programı” Ulusal Yoga Federasyonu Türkiye Yoga Hakemlik Sertifikası ; *İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “7.Kademe-Değişim Uzmanlığı Programı” ; Beykent Üniversitesi Uluslararaası Kundalini Uzmanlığı Sertifikası ; Beykent Üniversitesi Yoga Terapi Uzmanlığı Sertifikası ; Beykent Üniversitesi Uluslararası Çocuklar İçin Yoga Sertifikası ; *İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “4.Kademe-Değişim Uzmanlığı Programı” ; *İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “6.Kademe-Değişim Uzmanlığı Programı” Eğitimlerini alarak kariyer hayatını insanlığa hizmet için daha da geliştirmeye devam ederken yoga sporu çalışmaları sunma dışında haftanın 2 günü gençlerin kanalı olan Üniversite Tv ekranlarında canlı yayınlar sunarak ‘Merve Tanrıverdi ile Bilinmeyenler’ Programında moderatörlük yapmaktadır. Programda konuklarının iş ve kendi hayatlarına dair bilinmeyenlerini konuşmaktadır. Farklı bir konsepti olan bu programına siyasetçilerden, oyunculardan, fenomenlerden ve günümüzde mesleki yönden kendini ispatlamış başarılara imza atmış gençlere örnek konuklar ağırlamayı tercih etmektedir. Merve Tanrıverdi birçok yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün içerikleri , vizyonu , güçlü iletişimi , 7 kez dünya yoga şampiyonluğu ve değişim uzmanlığı yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Merve Tanrıverdi tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yazar Yağmur Ertekinle eserlerine dair

Merhaba, asker kızıyım. İlkokulu ve ortaokulu çeşitli Anadolu ilçelerinde tamamlayarak lise öğrenimime Ankara Süleyman DEMİREL Anadolu Lisesinde devam ettim. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini kazandım ve üniversiteden 2010 yılında mezun oldum. Aynı sene Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünde Uzman olarak görev yapmaya başladım ve halen burada çalışmaya devam ediyorum.

Yazı yazmaya nasıl başladınız? Yazmak sizin için ne ifade ediyor?

Yıllardır küçük öyküler yazıyordum fakat kimseye okutmuyordum. Nihayet kabuğumu kırdım ve kitap yazmaya karar verdim.

Ötekileri Görmek ilk kitabınız. Bu kitabı yazma fikri nasıl doğdu?

Haberlerde Iraklı bir Türkmen kızın tecavüze uğradığını ve ailesi tarafından red edildiğini okudum. Ailesinin terk ettiği bu kızcağız tanımadığı bir adama güvenmişti ve bu adam da onu kadın satıcılarına pazarlamıştı. Bu haberden çok etkilendim ve bu konuyu araştırmaya karar verdim.

Kısaca bahsetmek gerekirse kitap bize ne anlatıyor?

Kitabı yazmadan önce mülteci ve kadına şiddet durumundan bahseden kitapları inceledim ve elliye yakın mülteci ve göçmen ile görüştüm. Kitapta Irak, İran, Rusya ve Afganistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış insanların hikayeleri bulunmaktadır. Kitapta özellikle kültürlerin bir araya gelmesini sağlamaya çalıştım. Mesela Afgan ile İranlıyı Türkiye’ye geliş yolunda kesiştirdim.

Gerçek hikâyelerden esinlendiğiniz bu öyküleri yazarken karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Bize yazma sürecinizden biraz bahseder misiniz?

İranlı bir kadından bahsettiğim hikayede çok az kurgu var ve kadın hayatını bana anlatırken göz yaşlarını tutamadı. Onun hikayesinden etkilenmemek elde değildi, ben de kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. Ruslara Facebook gruplarından ulaşmaya çalıştım fakat pek sıcak karşılamadılar. İletişim kurmakta en çok zorlandığım kişiler Ruslar oldu. Iraklı Türkmenlerin Türkçesi iyi olduğu için onlarla kolay anlaştım.

Kadına şiddet, birçok toplumda çağımızın en büyük sorunlarından. Bu sorunu önlemek adına yeterli düzeyde adımların atılmamış olması sizce bu sorunu besliyor mu?

Evet kesinlikle besliyor. Adımlar bireysel değil, toplumsal düzeyde atılmalıdır. Şiddetten bahsederken bambaşka insanlardan bahsetmiyoruz, kendimizden de bahsediyoruz aslında . Herkesin bir olması ve bu konu üzerinde yapılan eylemlerin üzerinde tekrar düşünmesi gerek.

Bu tarz eserlerin okurlar bağlamında toplum üzerinde etkili olduğunu düşünüyor musunuz?

Ötekileri Görmek’i okuyan kişilerin genel tepkisi , göç eden kişilerin neler hissettiğini artık anladıklarını söylemek oldu. Bence bu tarz eserler etkili oluyor.

Kadına şiddetin yanı sıra mülteci sorunlarına da değinerek toplumsal sorunların mağdurlarının sesi oluyorsunuz yazarak. Okurların geri dönüşleri nasıl?

Gerçek hayatlardan esinlenerek yazılmış bir kitap olduğu için dikkat çekti.

İkinci kitaba dair planlarınız mevcut mu? Bu defa ne tür bir çalışma bekliyor okurları?

2. kitabım olan Salgının Gölgesinde romanını henüz bastırmadım . Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs sürecini anlatan yeni bir kitapla okurlarımın karşısına çıkacağım. Kitapta hastanede geçen olayların yanı sıra daha önce tanıdığı Fatih ile hastanede karşılaşan Bahar’ın onu ve ailesini affetmesi konu ediliyor. Kitabın teması affetmek üzerine. Bir okur heyecanı ile kitabımın raflara konmasını bekliyorum.

2022 yılında Kaza Geliyorum Der adlı ülkemizde hala sıklıkla yaşanan ve bir çok kişinin yaşamını ya da sağlığını kaybetmesine neden olan iş kazaları üzerine öykülerden oluşan kitabımı yayınlattım. ‘’Kaza Geliyorum Demez’’ dilimize pelesenk olmuş, halk arasında çok yaygınlaşmış bir deyim. Kaza geliyorum der; ama biz bunu duymayız, görmezden geliriz. Gün içinde telaşla ve koşuşturmaca ile geçen hayatlarımız , acele verdiğimiz bir karar,ihmalkar bir davranış yüzünden bizi sevdiklerimizden ayırabilir . Her gün yüzlerce kaza aslında bildiğimiz ama bir türlü tedbir alıp uygulamadığımız eylemlerden dolayı yaşanıyor. Evde, okulda, iş yerinde alacağımız en ufak bir tedbir bizi olası kazalardan koruyacak ve sevdiklerimizden koparmayacaktır. Bu kitap şu ana kadar gözden kaçırdığımız küçük ve basit bir tedbirle kazalardan , çevremizdeki tehlikelerden nasıl korunacağımızı, kaçınacağımızı okuyucusuna sunuyor.

Son olarak kitabınızla alakalı okurlara neler söylemek istersiniz?

Her iki kitabımda manevi değeri yüksek kitaplar. Ötekileri Görmek kadına şiddet ve mülteci konusu üzerinde dururken, Bastırılacak romanım salgının kıyısında affetmek gibi ulvi bir meseleye parmak basıyor. Kaza Geliyorum Der de iş kazaları ile ilgili gerçeği yaşatarak gösteriyor. Ayrıca instragram sayfamda bir çok tanınmış kişi ile canlı yayınlarım mevcut. Sevgilerimle

Gizem Çetin ile Medya ve Spikerliğe Dair

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz ?

Ben Gizem Çetin. Çocukluk hayalim olan mesleği, haber spikerliğini icra ediyorum. Haydarpaşa Anadolu Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Londra’da City University de yüksek lisansımı tamamladıktan sonra ülkeye dönerek mesleğe başladım. Düzenli yaşamayı seven, sağlıklı beslenme ve spora önem veren, her daim bilgiye aç biriyim.

Mesleğinize ilk adımı nasıl attınız?

Mesleğe ilk adımımı üniversite yıllarında, öğrenciler için kurulan Z TV diye bir kanalda öğrenci haberleri sunarak başladım.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Kendimde bir şeyi değiştirme imkanım olsa kesinlikle daha rahat biri olabilmeyi hatta gamsız biri olmayı isterdim.

Mesleki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Ntv, Habertürk, Beyaz tv gibi kurumlarda çalıştım. Yaklaşık 4 yıldır da Tv 100 ekranlarındayım.

Mesleğinizin sizce stresli yanları var mı neler ?

İşimiz aslında stres yönetimi. Canlı yayın yapıyoruz ve sıcak haber servis ediyoruz. Sıcak gelişmelerde aslında rejideki kalabalık ekiple konuşmadan aynı şeyleri düşünebilmeli ve çok hızlı refleks vermelisiniz.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Boş zamanlarımda spor yapıyorum. O benim haftada 4-5 gün kendime ayırdığım ve stres attığım özel zamanımın. Onun dışında kitap okumak ve dizi izlemek yine en çok vakit geçirdiğim aktiviteler.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Çok fazla kitap için hayatımın kitabi diyebilirim, seçim yapmak çok zor. O yüzden ilk sıraya Mesnevi’yi koymak isterim.

Son bölümde Her İnsan Bir Dünya Kısa sorular kısa cevaplar Bölümü :

En sevdiğiniz şiir : Oruç Aruoba kendi olarak sana gelen

En sevdiğiniz kitap : Anna Karanina

En sevdiğiniz şarkı : Tarkan – Kır Zincirlerini

Sizi en çok sinirlendiren şey : Yalan

En çok gülümseten şey nedir : Hayvanlar

Sanatçı ve Müzik Eğitimcisi Ayşe Bağı Sağlam

Ayşe Bağı Sağlam Adana’da doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından üniversite eğitimi için müzik öğretmenliğini tercih etti. Müzikle bağı ailesinden gelen Ayşe Bağı Sağlam müzik çalışmalarını çok küçük yaşta başladı. Aileden annesinden gelen THM sevgisi ve kültürü ile yoğrulan sanatçı Evlerinde özellikle annesinin her sabah dinlettiği türkülerle müzik dolu bir atmosferde büyüdü. Profesyonel Müziğe ilk olarak 17 yaşında Adana Belediye Konservatuvarında başladı. Müzik alanında eğitimler almaya devam etti. Müzik öğretmenliğini de seçerek müzikten hiç kopmadı. Müzik öğretmenliğinde pek çok önemli eğitim kurumunda görev aldı. Burada yaptığı etkinlik ve çalışmalarla ses getirdi. Bunun yanında ilk eğitim günlerinden itibaren hep sahnedeydi. Pek çok özel etkinlikte sahne aldı. Güçlü sesi ve yorumuyla büyük beğeni topladı. İyi şarkıcıyı dinleyenin hem hafızasında hem kulağında hoş bir seda bırakan diye tarif eden Ayşe Bağı Sağlam müzik eğitimi alanında kendine özgü metodlarıyla pek çok öğrencinin müziğe olan ilgisini güçlü bir yeteneğe dönüştürdü. Ayşe Bağı Sağlam halen Adana’da Altıneller Okulları’nda Müzik öğretmeni olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında aralıksız olarak sahne çalışmaları da devam etmektedir. Ayşe Bağı Sağlam bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sesi , özgün yorumculuğu , eğitimci yönü , vizyonu , güçlü iletişimi , aileden gelen kültür ve sanatçı yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ayşe Bağı Sağlam tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Ressam Alev Özas

Ressam Alev Özas, 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Sanatın her alanına olan düşkünlüğü ilkokul ve ortaokul öğrenimi sırasında dahi daima ön plandaydı. Lise öğrenimini Uygulamalı Sanatlar Anadolu Lisesi Tekstil Bölümünde tamamladı. Lise öğreniminde sahne sanatlarına ilgi duydu ve öğreniminden sonra Özel İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde Tiyatro bölümüne başladı. 2 yıl süren tiyatro öğrenimiyle beraber karakalem eskizleri de yapıyordu. 1998 yılına gelindiğinde kollektif sanat tiyatrodan bireysel sanat resime geçmeye karar verdi ve yetenek sınavlarına başvurdu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Resim bölümünü kazandı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü’nü bitirdi. Prof.Dr. Ramiz AYDIN atölyesindeyken renk.armoni ve taşizm ile ilgili çalışmalara ağırlık verdi. 2002 yılında mezun olduktan sonra Bukalemun Tasarım adlı firmada mekan içlerine büyük ebatlarda duvar ressamlığı yaptı. Eş zamanlı olarak birkaç tiyatro oyununda sahne dekor tasarımı ve uygulamasını yaptı. 2 yıl süren bu çalışmalarından sonra 1 yıl boyunca ilköğretim okulunda resim öğretmenliğini deneyimledi. 2005 yılına gelindiğinde üslup olarak soyut ekspresif figüratif tarzı benimsedi. Aynı yıl Prof.Dr. Devrim ERBİL’ in özel atölyesinde başasistan olarak çalışmaya başladı ve bu görevi 8 yıl boyunca sürdürdü. Çocuk sahibi olduktan sonra kendi atölyesini açtı ve deneyimlediği ekspresif anlayışı İstanbul peyzajı üzerinde resmetmeye başladı. Büyük bir metropol olan İstanbul’u, farklı renk ve armonilerde, günün her saati izlenimi veren, duygusal ve biçimsel anlayışla resmetmiştir. Kısacası renk, onun resimlerinde başroldedir. Ressam Alev Özas, 2002-2022 yılları arasında altmıştan fazla sergiye katılım göstermiştir. 9 kişisel sergi gerçekleştiren sanatçı, çeşitli karma sergilere katılmıştır. Sanatçı Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir. Alev Özas yetenekleri , çok yönlü birikim, kendine özgü resim tarzı , özgün eserleri , vizyonu , güçlü iletişimi , eğitimci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve ışıltısı ile dikkat çekmektedir. Alev Özas tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.