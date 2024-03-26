Ferrara kentindeki Paolo Mazza Stadı'nda oynanan maçta millilerin golünü 90+1. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Ev sahibi İtalya'nın golünü ise 50. dakikada Daniele Ghilardi attı.

Ay-yıldızlı ekipte Bertuğ Yıldırım, 36. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla A Grubu'nda oynadığı 6. maçında ilk beraberliğini yaşayan Türkiye, puanını 7'ye çıkardı.

2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilmesine rağmen Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, burada attığı 2 golle dikkati çekti.

Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmesi futbol kamuoyunda tartışmalara neden olan 18 yaşındaki futbolcu, Gürcistan ile oynanan hazırlık maçında ve İtalya ile yapılan eleme müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.