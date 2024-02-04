Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Semih Kılıçsoy, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi çalıştık. Hafta içi çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıttık. Ben de takımıma gollerle katkı sağladım. Çok mutluyum." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nda oynamanın hayali olduğunu söyleyen siyah-beyazlı golcü, "Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. A Milli Takım forması giymek her zaman hayalim. Bunun için çok çalışıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile iletişim halinde olduğunu söyleyen Semih, Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in bonservisi ücretini aşan bir transfer yapabileceğini düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, "Onları düşünmüyorum. Her zaman oynamaya ve daha fazlasını vermeye odaklıyım." diye konuştu.