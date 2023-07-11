İSTANBUL- YBY Woods, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda müzikseverleri heyecanlandıracak bir ilke imza atıyor. Türk Halk Müziği eserlerini, Anadolu Rock şarkılarını ve daha birçok türü eşsiz yorumuyla seslendirerek yurt içi ve yurt dışında büyük hayran kitlelerine ulaşan ünlü sanatçı Selda Bağcan, yeğenleri Serenad, Sonat ve Seda Bağcan ile ilk defa aynı sahnede sevenlerinin karşısına çıkıyor. Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği İstanbul’un en büyük sahnesinde bir ilk olacak Selda & Serenad & Sonat & Seda Bağcan konseri, büyük bir müzik şölenine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

15 Temmuz Cumartesi günü eğlenceli aktivitelerle kapılarını 15.00’te açacak olan YBY Woods Sahnesi’nde saat 21.00’de gerçekleşecek.

HABER: GİZEM ÇAKAL