Galibiyeti N'Koulou'nun abisine adadıklarını ifade eden İnan, "Hafta başından beri bütün çalışmalarımızda inancım tamdı. Çünkü futbolcular hissettirmişlerdi. Çok istiyorlardı. Bu maçı kazanacaklarına emindim. Sahada hiç beklemediğimiz hava şartları vardı ancak adapte oldular, mücadele ettiler. Bu önemli galibiyeti almaları beni ayrıca çok mutlu etti." açıklamasında bulundu.

Selçuk İnan, geldiği günden beri özellikle ofans tarafında önemli gelişimler gördüklerini belirtti.

Güçlerinin yettiği kadar mücadele ettiklerini yineleyen İnan, "Bir şeyler deniyoruz. Önde oynamaya çalışıyoruz. Birçok istatistikte kendimizi yukarıya çektik. Öne geçtiğimiz ancak kazanamadığımız 4 maç var. Takım artık gol atmak için çabalıyor, pozisyonlara giriyor. 8 maçta 8 topumuz direkten döndü. Bu az rastlanır bir istatistik. Dediğim gibi bugün sadece bir maç kazandık. Onlar adına çok mutluyum. Çünkü hak ettikleri bir galibiyetti. Bu farklı skor, belki de bugüne kadar çalışıp, öne geçip, kazanamadığınız maçlar adına güzel bir veri oldu." diyerek sözlerini tamamladı.