Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törende, başta Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler ve gaziler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, törende yaptığı konuşmada, "Bu özel günde Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda, hayata gözlerini açtığı evde olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Atatürk Evi'ni ziyarete gelen genç ve çocukların Cumhuriyet bilinci ve Atatürk sevgisinin gurur verici olduğunu söyleyen Gedik, "Yaşadığımız bu zorlu günler, Ata'mızın gösterdiği istikametin, yani 'Yurtta barış, dünyada barış' politikasının ne kadar doğru ve ileri görüşlü olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Tören, Türkiye'den gelen öğrencilerin okuduğu Atatürk Çocukları marşıyla sona erdi.