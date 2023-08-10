HABER: Sedat Sarıkaya

2023 Yılında aldığı ödüller ile adından oldukça söz ettiren Şelale Ünseli 15 Ağustos tarihinde İstanbul /Sultan Ahmet - Hilton Otel'de yer alan Hagia Sophia Mansions'da düzenlenecek 4.Uluslararası Altın Medya Ödüllerinde gecenin sunucuları Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu'nun ellerinden " Yılın Uluslararası Çapta en Başarılı Psikolojik Danışmanı " ödülünü alacak.

Geçtiğimiz günlerde yeni sayısı çıkan X Turkey Magazine dergisine "Güvenli İlişki , Panik Atak , Yaşlılarda Depresyon , Ekran Bağımlılığı " gibi önemli konularda önemli bilgileri dergi okuyucularına verdi. X Turkey Magazine'ye yaptığı açıklamada" Ödüllerim artarak devam ediyor.Beni bu ödüllere layık gören organizasyon sahiplerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.Kariyer basamaklarımda hızlı ilerleyişim devam edecek." dedi.