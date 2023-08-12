Haber: Beyza Betül Cihan

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Manchester United'dan transfer ettikleri futbolcu Fred'in transferine yönelik perde arkasını açıklarken Galatasaray'a çarpıcı bir gönderme yaptı. Fred'in transferinin detaylarını paylaşan Baki, transferin sürprizliğine vurgu yaparak Galatasaray'a "transfer çalımı" göndermesi yaptı.

Baki, "Başkanımıza bize verdiği güçten dolyı çok teşekkür ederim. Mario Branco ve Okan Özkan'a teşekkür ediyorum. Neredeyse 24 saat uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de Fenerbahçe camiası ve yönetimi ortaya bir niyet koymak istedi. Bu rekleksi göstermek önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler böyle isimlerdir" dedi.



Yeni transfer Fred hakkında konuşan yönetici, "Biz kimseyle bir çalım savaşına girmek için bu işlere girmiyoruz. Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa, biz istiyorsak gider alırız" ifadesini kullandı.



Galatasaray'a gönderme yaparak açıklamasına devam etti. "Fred'i elden kaçıran rakiplerimiz 'Biz bir aydır ilgilenmiyoruz' deseler de bizler şahidiz bizzat kendi gözlerimizle. Dün kulüp bazında 4-5 kere aradılar. Manchester United dik durunca Fred'e başka kanaldan ulaşıp aklını çelmeye çalışarak işi bozmaya çalıştılar. Ancak Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz."