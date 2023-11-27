Tekirdağ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, küresel iklim değişikliğiyle sel, kuraklık ve fırtına gibi iklim olaylarının görülme sıklığının arttığını belirtti.

Yağış rejimindeki değişimlerle kısa sürede çok fazla yağışın düştüğünü vurgulayan Orta, şiddetli sağanağın faydadan çok zararının olduğunu dile getirdi.

Sel felaketlerinin can ve mal kayıplarına neden olduğunu ifade eden Orta, "Çok kısa sürede düşen çok fazla yağmur, erozyon etkisi yaratıyor. Şehir merkezleri ve yerleşim yerlerinde dere yataklarının kapalı olduğu bölgelerde taşkınlara ve sel felaketlerine yol açıyor." dedi.

Selin önüne geçmek adına yapılaşmanın doğru planlanmasının önemli olduğuna dikkati çeken Orta, binaların mutlaka dere yataklarından uzak yerlerde olması gerektiğini vurguladı.

Su kaynaklarının etkin ve tasarruflu kullanımının her geçen gün daha fazla önem arz ettiğini aktaran Orta, şunları kaydetti:

"Suyun akışını kontrol edecek ıslah çalışmaları ve depolanmasını sağlayacak yer üstü su kaynakları geliştirme projeleri olması gerekli. Gölet ve barajları aktif olarak kullanmak gerekir. Sağanak yağışın sel felaketine neden olmaması için baraj, bent, gölet, su kapanı gibi depolama ve akış engelleme yapıları çoğaltılmalı.

Köylerden başlayarak, ekosistemi bozmayacak küçük ölçekli gölet ve barajların sayıları çoğaltılmalıdır. Gölet ve barajlarda tutulacak yağmur suyu da kurak dönemlerde tarımsal sulamada ve sanayide kullanılıp içme suyuna dönüştürülebilir." diye konuştu.