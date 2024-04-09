Ankara

Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen şehit aileleri ve gaziler, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerin bakımlarını yaptı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2018'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin annesi Ayfer Dökmeci, bayramın geldiğini hissedemediğini söyledi.

Oğlunu kaybetmesinin üzerinden 11 bayram geçtiğini, gün geçtikçe daha çok özlediğini ifade eden anne Dökmeci, "Nasip olursa her gün buradayız. Oğlunun sünneti olacaktı ona gelecekti, davetiyeleri dağıttı ama kısmet olmadı." dedi.

Suriye'de 2019'da Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un amcası Yetkin Coşkun da buruk bir sevinç yaşadığını ifade etti.

Acılarının çok ağır olduğunu belirten Coşkun, "Diyecek hiçbir şey yok. Burada onlar gibi bir sürü genç, vatan için kanını dökmüş, şehit olmuş. Allah kimseye evladının acısını göstermesin. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı anma programı düzenledi

Şehitlikte, ayrıca Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca anma programı düzenlendi.

Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar ve üyeler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle tek tek bayramlaştı.

Aylar, yaptığı açıklamada, tüm şehitleri rahmetle yad ederek, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Şehit anne ve babaların sabahın erken saatlerinde gurur ve onur verici bir duyguyla vatan için feda ettikleri çocuklarıyla bayramlaşmaya geldiklerini dile getiren Aylar, "Bugün aslında burada şehitlerimizle bayramlaşıyoruz. Onlar için bedel ödeyen, aslında bu vatan toprakları için bedel ödeyen, bu toprakların vatanı olması için bedel ödeyen kahraman şehitlerimizle, silah arkadaşlarımızla bayramlaşmaya geldik. Onların bayramlarını kutluyoruz." dedi.