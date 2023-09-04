Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca Eylül 2023 ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 11,9 milyon lira, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 503,5 bin lira ödeme yapıldı. Böylece Eylül 2023'te hak sahiplerine toplam 12,4 milyon lira ödendi.

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine ödeme yapıyor.

15 Temmuz darbe girişimi ile İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınlarına aylık maddi destek sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı aracılığıyla toplam 3 bin 82 kişiye ödeme yapılıyor.

Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine 367,4 milyon lira destek sağladı.

Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından toplanan meblağı kamu sermayeli katılım bankalarında nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destek sağlıyor.

Vakfın banka hesaplarında 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla toplam 204,8 milyon lira bulunuyor.

AA