Hakkari'den askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilen Yazıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.

Cenaze aracının havalimanından çıkışı sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Trabzon'daki çok sayıda motosiklet sürücüsünün de eşlik ettiği konvoy, Gümüşhane'ye hareket etti.

Şehit Yazıcı'nın naaşı, annesi Miyase ve eşi Seda Yazıcı, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cemil Uzuner, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Müftüsü Selami Aydın, kamu kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın naaşı, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.