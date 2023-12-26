Şehit Yazıcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Şiran Belediyesi yanındaki alana getirildi.

Burada öğle vakti düzenlenen törende, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Şehit Yazıcı'nın cenazesi, ilçeye bağlı Telme köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

4 aylık hamile eşi gözyaşı döktü

Şehidin tabutuna sarılan 4 aylık hamile eşi Seda Yazıcı, gözyaşı döktü.

Tören sonunda Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, şehidin eşi ve annesine Türk bayrağını teslim etti.

Törene, şehidin eşi Seda, annesi Miyase Yazıcı, kardeşleri ve diğer aile fertlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gümüşhane Valisi Tanrısever, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ile ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan törene katılan bazı kişiler, üzerindeki "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener" yazısını yırttıkları çelengi alan dışına çıkarttı.