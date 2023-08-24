İSTANBUL AA - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Demir'in şehadet haberinin verildiği Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi'ndeki babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Ali Demir'in cenazesinin, yarın Ordu'nun Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

Demir'in evli olduğu, polis olan eşinin Elazığ'da görev yaptığı ifade edildi.