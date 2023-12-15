Adana
Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Adana'ya getirilen şehidin naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Buruk Mezarlığı'na götürüldü.
Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Yetişen'in naaşı, Buruk Mezarlığı Şehitliği'nde defnedildi.
Bakan Uraloğlu: Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nı 2025 yılında açmayı hedefliyoruz
Törene, şehidin babası Kemal, annesi Makbule, kız kardeşi Bedriye Yetişen ile yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tanrıyar Karakol Komutanlığında görev yapan 29 yaşındaki Yetişen, dün yaşanan silah kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olmuştu.Kaynak: AA