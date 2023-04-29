Şehit Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua etti.

Törene, 5 yaşındaki kızı Beren ve 9 aylık oğlu Metin Kutay ile katılan şehidin eşi Melike Gündüz ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin eşi ile aynı saldırıda yaralanan silah arkadaşı, şehidi asker selamı ile uğurladı.

Vali Mahmut Demirtaş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve şehidin yakınları ile silah arkadaşlarının katıldığı törenin ardından, şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

Tokat'ta toprağa verildi

Şehit Gündüz'ün cenazesi, askeri uçakla Mardin'den Tokat Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, buradan kara yoluyla Niksar Ulu Cami'ye götürüldü. Burada şehidin eşi Melike, annesi Hacer Gündüz ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Gündüz'ün cenazesi, öğle vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası Günlüce köyünde defnedildi.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Yücel Bulut ve Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

AA