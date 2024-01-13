Şehit Atar'ın İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, aile üyelerine şehadet haberini verdi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vali Muammer Erol, yayınladığı başsağlığı mesajında, "İkizce ilçemizin Bolluk Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.