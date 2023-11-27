Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi.
Tören mangasınca uçaktan alınan Gündüz'ün naaşı, cenaze aracına konuldu.
Havalimanında düzenlenen programda, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti.
Şehidin cenazesi, ikindi namazı vaktinde toprağa verilmek üzere Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyüne uğurlandı.
Karşılama programına, Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, kurum müdürleri, şehidin babası Yaşar Gündüz, nişanlısı Zeynep Yeter ve akrabaları katıldı.Kaynak: AA