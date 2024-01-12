Kabine üyeleri, çatışmada 5 askerin şehit olması, 8 askerin yaralanmasının ardından başsağlığı mesajları paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askere acil şifa dileyerek, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi, yaralı Mehmetçiklerin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine, kahraman Türk ordusuna ve millete başsağlığı diledi. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin makamları ali olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dileyerek, "Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de paylaşımında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabırlar versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise paylaşımında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 kahraman askerin şehit olduğunu, 8 kahraman askerin yaralandığını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Vatan toprağına düşen kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve millete başsağlığı dilediği mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit olmuş, 3'ü ağır 8 askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti'den şehit askerler için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Ala, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Elitaş, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 vatan evladının şehit olduğu ve 8 kahraman Mehmetçiğin yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Şehit olan kahraman askerlerimize Rabbim'den rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralı olan Mehmetçiklerimize tez zamanda şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında, "Acımız çok büyük. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Siyasi parti genel başkanları

Siyasi partilerin genel başkanları da şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 5 askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Vatan size minnettar" ifadesini kullanarak, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı, yaraları askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum." mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, mesajında, Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nden gelen haberlerin yüreklerini yaktığını belirterek, "Devam eden operasyonlar sırasında şehitlerimizin olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim. Yaralı askerimize de acil şifalar temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek, "Başımız sağ olsun. Yaralı askerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de "Bizleri derin bir acı ve hüzne boğan bu kahpe saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, yiğit silah arkadaşları ile Müslüman Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aynı hadisede yaralanan kahraman askerlerimize de Cenabıhak'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Sınırlarımız içerisinde ve dışarısında teröristlerle ve onları destekleyen iç ve dış mihraklarla mücadeleye devam eden kahraman güvenlik güçlerimizin Rabb'im yar ve yardımcısı olsun." paylaşımında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyerek, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, metanet ve başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı hainlerin, bölücü alçakların saldırısı sonucu şehadete eren kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, milletimize baş sağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyorum." mesajına yer verdi.