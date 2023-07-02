İSTANBUL- Digiturk 21. kanalda yayınlanan Türkiye’nin lezzet ekranı beIN GURME, ‘Sedef İybar’ imzalı yemekli sohbet programı ‘Sedef’e Yemeğe Bekleriz’ dördüncü bölümüyle ekrana geldi.. Sedef İybar’ın evinin kapılarını açtığı programın yeni bölüm konukları usta oyuncu Demet Akbağ, gazeteci Fatih Altaylı ve şef Hazer Amani. Ünlü isimlerin ilgi çekici ve kahkaha dolu sohbetlerinin gerçekleştiği sofrada mantarlı bonfile ile safranlı pilav, tatlı olarak ise mousse chocolat damaklarda enfes bir tat bıraktı.

Fatih Altaylı: “Yemek yapmayı bıraktım”

‘Sedef’e Yemeğe Bekleriz’ programının bu haftaki bölümünde, ünlü isimler, Sedef İybar’ın sofrasında birbirinden lezzetli yemeklerin tadımını gerçekleştirirken, Demet Akbağ, Fatih Altaylı ve Hazer Amani ile koyu bir sohbet de gerçekleşti. Fatih Altaylı’nın mutfağa olan ilgisi ve başarısı herkes tarafından bilinirken Altaylı ilginç bir çıkış yaptı. “Yemek yapmayı bıraktım”, diyen Altaylı sebebini ise şöyle açıkladı: “Ailem artık yemek yapmamı istemedi. Çünkü ben sürekli evde yemek yaparak dolaşan bir adamdım. Sabah alışverişe giderdim, sürekli onlara sorular sorardım ne yemek istersiniz diye en sonunda ailem bu stres bize fazla geliyor diyerek yemek yapmamı istemedi, ben de bir süredir bıraktım. Ama eminim ki bir süre sonra ocağıma düşecekler ve hadi yemek yap diyecekler.”

‘Aydınlıkevler’de ağladım!

Sofrada Demet Akbağ’ın başrolünü üstlendiği ‘Aydınlıkevler’ tiyatro oyunu ve yaz aylarında gerçekleşecek açık hava turneleri konuşulurken Fatih Altaylı, oyunu izledikten sonra ağladığını açıkladı. Demet Akbağ ise şöyle konuştu: “Oyun bizim kuşağı ilgilendiren bir dönemde geçtiği için birçok insan aynı duyguyla ayrılıyor.”

HABER: MERVE ELÇİ