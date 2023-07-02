PEKİN- Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü, geliştirdiği 500 mm açıklıklı bir lazer iletişim zemin sistemi aracılığıyla Jilin-1 MF02A04 uydusuyla uydu-yer lazerli yüksek hızlı iletişim deneylerini başarıyla tamamladı.



İletişim hızının saniyede 10 Gbit’e ulaştığı, uydu yükünden elde edilen verilerin kalitesinin yüksek ve gelişmiş uygulamaların gereksinimlerini karşılayacak düzeyde olduğu açıklandı. Bu başarı, Çin’in uydu-yer lazerli yüksek hızlı iletişimin mühendislik uygulamasını başarıyla gerçekleştirdiğini ve uydu ve yer arası iletişim hızının saniyede 10 Gbit çağına girdiğini gösteriyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ