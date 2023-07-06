ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Son yıllarda yaptığı sahneler ile öne çıkan Seda Mete, yepyeni teklisi “Adalet”i yayınlıyor. Dans ritimleri içeren teklinin söz ve bestesinde Tekir imzası var. Aranjesi de Tekir’e emanet olan “Adalet”in kapak görselleri için ise Seda Mete, Safa Gülsoy objektifine poz verdi. Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde çekilen, ışık oyunları ile renklendirilen klipte güçlü ve ayakları üzerine basan bir Seda Mete görüyoruz. Dans figürleri ile ön plana çıkan klipte, Zafer Tunç’un hazırladığı kareografiyi Seda Mete ve klipte yer alan 4 yabancı dansçı 1 ay boyunca çalıştı. Yabancı dansçılar sadece klip için Los Angeles ve Prag’dan özel olarak geldiler. “Adalet” 7 Temmuz’da bütün dijital platformda, klibi ise NetD kanalında yayında!