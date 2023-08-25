HABER: DİNÇER KARACALAR
Başarılarından söz ettiren cemiyet hayatının sevilen ismi ünlü iş kadını Şebnem Demir çeşme tatilinde İstanbul’un kalabalık havasından kaçıp yorgunluk atıyor.
Yeni sezon öncesi kısa bir tatil keyfi yapıp iyi bir enerji ile dönmeyi hedefleyen Şebnem Demir’in keyfi bir hayli yerinde idi.
Şebnem Demir Soluğu Çeşme’de aldı
Sezon başında ispanya, İbiza, Bodrum, Göcek'de tatil yapan cemiyet hayatının ve sosyal yaşamın sevilen isimlerinden olan şebnem demir ekim ayında İzmir Bayraklı'da açılacak şubesini denetleyip soluğu çeşmede aldı.
HABER: DİNÇER KARACALAR
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