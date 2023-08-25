HABER: DİNÇER KARACALAR



Başarılarından söz ettiren cemiyet hayatının sevilen ismi ünlü iş kadını Şebnem Demir çeşme tatilinde İstanbul’un kalabalık havasından kaçıp yorgunluk atıyor.



Yeni sezon öncesi kısa bir tatil keyfi yapıp iyi bir enerji ile dönmeyi hedefleyen Şebnem Demir’in keyfi bir hayli yerinde idi.

