Haber: Damla Oya Erman

Seattle'daki Lumen Field'da gerçekleşen Swift konserinin iki gece boyunca coşkulu Swifties'ler, sismolog Jackie Caplan-Auerbach'a göre 2.3 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer sismik aktiviteye neden oldular.

Bu olay, 2011 yılında Seattle Seahawks hayranlarının koşu oyuncusu Marshawn "Beast Mode" Lynch'in etkileyici bir touchdown'ından sonra yaşanan "Beast Quake" ile kıyaslanıyor.

Ardından gelen kutlama, Swift'in konserinin olduğu yerel sismometre tarafından tespit edildi, dedi Caplan-Auerbach.

Batı Washington Üniversitesi'nde jeoloji profesörü olarak görev yapan Caplan-Auerbach, Facebook'ta moderatörlük yaptığı Pasifik Kuzeybatı deprem grubunda bu ilginç karşılaştırmayı fark etti ve hemen çalışmaya başladı.

Sismogramlar, 2011 "Beast Quake" ile Taylor Swift'in Temmuz konserlerinden biri sırasında kaydedilen aktiviteyi karşılaştırıyor.

"Her iki konserin verilerini de aldım ve hızla farkettim ki açıkça aynı sinyal deseni" dedi ve ekledi: "Üzerlerine bindirirsem, neredeyse tıpatıp aynılar."

22 Temmuz ve 23 Temmuz gösterileri arasındaki temel fark, Swift'in beklenmedik şarkılar da seslendirmesi dışında yaklaşık 26 dakika sürdü. "Araştırmalarım sonucunda Pazar günkü gösterinin yaklaşık yarım saat geciktiğini öğrendim, bu da uyuşuyor" dedi Caplan-Auerbach.

"Beast Quake" ve "Swift Quake" arasındaki büyüklük farkı sadece 0.3 olsa da, Caplan-Auerbach Swifties'lerin Seahawks hayranlarını geride bıraktığını söyledi. "Sarsıntı, 'Beast Quake'ın iki katı kadar güçlüydü. Kesinlikle ikiye katladı."

Taylor Swift'in 22 Temmuz ve 23 Temmuz "Eras" tur konserlerinin örtüşen sismogramları.

Caplan-Auerbach, kendisinin de bir Swiftie olma şansından heyecan duysa da, asıl amacının bilimi anlaşılır kılmak olduğunu belirtti.

"Sevdiğim şey bunun bilim olduğunu paylaşabilmek" dedi ve ekledi: "Bunu laboratuvarda beyaz bir ceketle yapmak zorunda değil. Günlük gözlemler ve deneyimler bilimdir."

Chloe Melas, Seattle'daki Swift konserlerinden birine katıldı ve izleyici olarak gözlemlerini ve deneyimlerini paylaştı. "Taylor'ın Seattle'daki konserine gitmek, daha önce hiç yaşamadığım bir şeydi" dedi. "Ayaklarınızın altındaki yeri adeta sarsıntıyla hissedebilirdiniz. Kulaklarım hala çınlıyor."

Swift kendisi bile Batı Yakası Swifties'ten gelen enerjiyi hissetti ve Pazartesi günü Instagram'daki bir gönderide Seattle izleyicilerine "tüm alkışlar, çığlıklar, zıplamalar, danslar, en yüksek sesle şarkı söylemeleri" için teşekkür etti.

"Büyülü bir hafta sonuydu, gerçekten en sevdiklerimden biri olduğu" dedi.

Swift'in Seattle konserleri, beş yıl aradan sonra gerçekleştirdiği "Eras" turunun ülke içinde sona erdiği noktada geliyor. Şarkıcı, yerel ekonomilere destek vermek ve Pittsburgh'da bir katılım rekoru kırmak da dahil olmak üzere birçok başarıya imza atmıştır.

"Eras" turu Cuma günü Kuzey Kaliforniya'daki Santa Clara'ya gidiyor ve Ağustos ayında altı gösteriyle Amerika Birleşik Devletleri turunu tamamlıyor. Daha sonra "Eras" ile uluslararası alanda sahne almaya başlayacak ve 24 Ağustos'ta Meksiko Şehri'nde bir gösteri verecek.