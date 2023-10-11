Bu heyecan verici etkinliği desteklemek amacıyla içerik pazarlama platformu PRNEWS.IO gururla Cocktail Workshop & Swag Sponsor olarak katılıyor. Search 'n Stuff buluşmaları, sektörün her kesiminden bireylerin bir araya gelebileceği, ağ kurabileceği, içgörülerini paylaşabileceği ve karşılıklı ilerleme için işbirliği yapabileceği destekleyici ve canlı bir ortam yaratma vizyonundan doğdu.

"Search 'n Stuff'ı kurma yolculuğum SEO buluşmaları ve konferanslarında yaşadığım dönüştürücü deneyimlerle başladı. Bu karşılaşmalar beni çeşitli ve kapsayıcı bir arama topluluğuyla tanıştırdı, kişisel ve profesyonel gelişimime ilham verdi" diyor Search 'n Stuff'ın kurucusu Yağmur Şimşek. Daha erişilebilir ve her şeyi kapsayan bir platforma duyulan ihtiyacı fark ederek Nisan 2023'te projeyi oluşturmaya karar verdi.

Geleneksel arama pazarlaması buluşmalarından farklı olarak Search 'n Stuff buluşmaları, organik ve ücretli aramanın yanı sıra 360° pazarlama alanındaki startup'lara ve sektör profesyonellerine sıcak bir karşılama sunuyor. Kapsayıcı bir yaklaşımı benimseyen girişim, her seviyeden profesyonel ve her büyüklükteki işletme arasında uzmanlığı paylaşmayı ve başarıyı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Alexander Storozhuk, "PRNEWS.IO olarak Search 'n Stuff ekibiyle ortak olmaktan heyecan duyuyoruz. İstanbul Edisyonunun Cocktail Workshop & Swag Sponsor olarak, bu etkinliği başarılı kılmaya kararlıyız" diyor Forbes İş Konseyi üyesi ve PRNEWS.IO platformunun kurucusu, "İçerik pazarlamasını, Dijital PR'yi ve çevrimiçi medyayı geliştirmek için birlikte çalıştığımız için Yağmur Şimşek'e de teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz" dedi.

İstanbul Baskısı

İstanbul'da 15 Ekim'de düzenlenecek olan "Search 'n Stuff - Istanbul Edition" önemli bir etkinlik olacağa benziyor. Yedi etkili konuşmacının yer alacağı 1,5 saatlik dinamik bir panel tartışması, türünün ilk örneği olacak. Aydınlatıcı konuşmaların ardından katılımcılar, bağlantı kurmak, fikir alışverişinde bulunmak ve anlamlı bağlantılar kurmak için bir fırsat sağlayan sürükleyici bir kokteyl atölyesi ve ağ oluşturma oturumuna katılacaklar.

Daha fazla bilgi ve program için Search 'n Stuff ekibiyle iletişime geçin.

Search 'n Stuff Hakkında

Search 'n Stuff buluşmaları, Nisan 2023'te Yağmur Şimşek tarafından kurulan topluluk odaklı bir girişimdir. Bu etkinlikler, dijital pazarlama meraklılarını, startup'ları ve sektörün her köşesinden profesyonelleri bir araya getirerek en son trendleri keşfetmeyi, bilgilerini genişletmeyi ve sürekli gelişen dijital pazarlama dünyasında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

PRNEWS.IO Hakkında

PRNEWS.IO, şirketler ile gazeteciler, blog yazarları ve dünya çapındaki medya kuruluşları arasında haberlerin ve hikayelerin sorunsuz bir şekilde paylaşılmasını kolaylaştırır. Talep üzerine içerik pazarlama platformu sayesinde işletmeler, 198 ülkede 100.000'den fazla saygın haber sitesinde yerel formatlı makaleleri için işe alım süreci veya uzun vadeli taahhütler olmadan doğrudan yer satın alabilirler.

PRNEWS.IO, "Search 'n Stuff - Istanbul Edition" etkinliğinin Cocktail Workshop & Swag Sponsor olmaktan gurur duymaktadır.