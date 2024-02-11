Hem vize serbestliği hem de yatırım göçü; ülkelerin ekonomik olarak kalkınması için önemli bir kaldıraç.

Pasaportların oluşturduğu güç alanı da bu kaldıracın ana noktası. Yatırım göçü ister yatırımcı ister ulus devlet ve o devletin vatandaşları olsun; tüm paydaşlar için gerçek bir kazan-kazan, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm.

Geçen yıl 111 olan Türkiye’nin vizesiz girebildiği ülke sayısı bu yıl 118’e yükselmiş olsa da hala vize almadan gidebileceği ülke sayısı oldukça fazla.

Avrupa Komisyonu 2 Şubat'ta Schengen vizesi ücret artışına ilişkin bir taslak sunarak vize ücreti revizesine gidiyor. Teklifin yasalaşması halinde fiyat artışı önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek.

Schengen vizesi, AB ve Schengen bölgesinin 90 günlük vizesiz seyahat kuralından yararlanamayan AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için gerekli. Avrupa KomisyonuSchengen vize ücreti her üç yılda bir gözden geçiriliyor.2024 yılında Schengen vizesi temel ücretinin arttırılması sunduğu teklif yeşil ışık alırsa, ücret yetişkinler için yüzde 12 artışla 80 Euro'dan 90 Euro'ya, çocuklar için ise, 40 Euro'dan 45 Euro'ya yükselecek.Komisyon, önerilen fiyat artışının AB'de artan enflasyon oranından kaynaklandığına vurgu yaptı.

AB ayrıca, üye ülkelerden sınır dışı edilen kişilerin "Yeniden girişini kabul etme konusunda yetersiz iş birliği" gösteren ülkeler için ücreti daha da arttırmayı planlıyor. Schengen vizesi, AB ve Schengen bölgesinin 90 günlük vize muafiyeti kuralından yararlanamayan AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için gerekiyor. Teklifin yasalaşması halinde fiyat artışı önümüzdeki birkaç ay içinde başlayacak.

Girişim 1 Mart'a kadar geri bildirime açık olacak. Bu süre zarfında AB vatandaşları konuyla ilgili görüşlerini ifade edebilir ve öneriyi destekleyip desteklemediklerini bildirebilirler. Bunun ardından AB, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek olan değişiklikleri uygulayabilir olacak.

2023 yılında yaşanan vize krizlerinin küresel anlamda hala sürdüğünü gözlemliyoruz. Bu sorun, ister istemez ekonomik faaliyetleri de kısıtlıyor. Bu anlamda vizesiz seyahat imkanlarına erişebilmek için en önemli alternatif vatandaşlık ve oturum programları olarak öne çıkarak vize krizine etkin çözüm olarak önümüze çıkıyor. Vatandaşlık ve oturum programları şartları de ülke ülke farklılık gösteriyorsa da ortak paydada yatırım şartı öne çıkan maddeler arasında yer alıyor.