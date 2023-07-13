Moskova

Ganeev, Rusya'da İslami finansa yönelik gelişmeler ve Sberbank'ın bu alandaki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'da İslami finansın, "ortaklık finansmanı" markasıyla geliştiğini söyledi.

Ganeev, "Çünkü bu faaliyet alanında bu finansman araçlarının özünde yatan temel ilkelerden hareket ediyoruz. Temel ilkenin, risklerin, gelirlerin ve muhtemelen durum elverişsizse kayıpların eşit katılımı ve paylaşımı olduğu bilinmektedir. Ortaklığın özü budur." ifadelerini kullandı.

Sberbank'ın İslami finansın gelecekte güçlü bir şekilde büyüyeceği öngörüsüne sahip olduğuna işaret eden Ganeev, "State of the Global Islamic Economy Report verilerine göre, küresel ölçekte 2025'e kadar İslami ekosistem pazarı 7,7 trilyon dolar değerine ulaşacak ve bu yüzde 40'lık ve istikrarlı bir büyüme anlamına geliyor." dedi.

Ganeev, İslami finansın, geleneksel finansal sistemde ortaya çıkan döngüsel risklerden üst düzeyde korunduğunun da altını çizdi.

Rusya'da ortaklık finansmanının test edilmesine yönelik pilot projeye ilişkin yasa tasarısının geçen yıl parlamentonun alt kanadı Duma'ya sunulduğunu anımsatan Ganeev, "Rus pazarına yönelik değerlendirme yapmamız gerekirse bunun 700 milyar ruble (yaklaşık 7,7 milyar dolar) seviyesinde olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından pazar büyüklüğünün bir yıl içerisinde 55 milyar rubleye çıkmasının beklendiğini aktaran Ganeev, "Halihazırda bankamızın ödeme hattında bulunan işlem hacmi 22 milyar ruble düzeyinde, yani potansiyel çok büyük." dedi.

Rusya'daki artan Müslüman nüfusu pazarı büyütecek

Oleg Ganeev, Sberbank'ın İslami finans noktasında çok sayıda adım attığına işaret ederek, "Pazarın potansiyeli, pazarın talebi çok büyük. Ancak iletişime geçtiğimiz taraflar, her şeyden önce işlemin etik gereksinimleri ve belirli normlara uygunluğu için çeşitli gereksinimlere sahip." diye konuştu.

Söz konusu standartların genel anlamda "güven" anlamına geldiğini ifade eden Ganeev, "Bir işlemin tüm katılımcılarının rahat etmesi için bir altyapı oluşturulmalı ve Sber, bu altyapının oluşturulmasına aktif olarak katılmaktadır." dedi.

Ganeev, Sberbank bünyesinde İslami finansa yönelik özel bir birim kurulduğunu, sertifikalı çalışanlar istihdam edildiğini belirterek, "Altyapı geliştiriyoruz. Şu anda 13 ürünlük bir gamımız var ve bunlar; ödemeler, transferler, akreditifler, ticaret finansmanı ve tasarrufla ilgili ürünlerdir." diye konuştu.

Özel bir denetimden geçen Rus şirketlerine dayalı bir birim yatırım fonu da oluşturduklarını bildiren Ganeev, şunları kaydetti:

"Güven yönetimi ürünleri oluşturduk ve şu anda kurumsal faaliyet alanlarının ve nüfusumuzun ihtiyaçlarını finanse etmeye yönelik ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Altyapı dediğimiz şey bu. Tüm bunlar oluşturulduğunda, artı yasa tasarısı geçtiğinde geniş anlamda bu yönün ve bu faaliyet alanına girişin gerçekleştiğini düşünmek mümkün olacak."

Rusya'da önemli bir Müslüman nüfus bulunduğuna dikkati çeken Ganeev, "Şu anda Rusya'da Müslümanların nüfusu göçmenler hariç 20 milyondan fazla ve bunun 7,5 milyondan fazlasının bu ilkeler (İslami finans) üzerinde çalışacak bir müşteri tabanı olduğuna inanıyoruz. 10 yıl içinde yine göçmenler harici bu nüfusun payı yüzde 30'a çıkacak ve yüzde 30 çok büyük bir faaliyet alanı." diye konuştu.

AA