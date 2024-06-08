Rusya ile savaş nedeniyle günlük yaşamın çok zorlaştığı Ukrayna'da yaşanan karışıklık, futbol başta olmak üzere birçok spor dalında da istikrarsızlığa yol açtı.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla aşama kaydeden Ukrayna futbolu, savaşın etkisiyle ivme kaybetti.

Ukrayna futbol camiasından birçok isim, orduya katılarak veya önemli miktarlarda bağışlar yaparak ülkelerine bir nebze olsun nefes aldırmaya çalıştı.

Milli takım, Ukrayna halkına moral vermeye çalışacak

Ukrayna Milli Takımı, güvenlik nedeniyle Şubat 2022'den bu yana maçlarını ve antrenmanlarını ülke dışında yapmak zorunda kaldı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını kaçıran Ukrayna, EURO 2024 play-off'larını geçerek Almanya bileti aldı.

EURO 2024 eleme maçlarını Slovakya, Polonya, Çekya ve Almanya'da oynayan Ukrayna Milli Takımı'nın teknik direktörü Sergiy Rebrov, şampiyonaya katılmanın ülke için önemini "Turnuvaya katılım hakkını taraftarlarımız, ülkemiz, halkımız ve şu anda özgürlüğümüzü koruyan askerlerimiz için kazandık." sözleriyle vurguladı.

Tarihinde 4. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden milli takım, turnuvada atacağı goller ve kazanacağı başarılarla savaşın gölgesindeki Ukrayna halkına moral vermeye çalışacak.

Futbolcular kardeşlerini kaybetti

Savaş, ülke insanını olduğu gibi futbolcuları ve çevrelerini de etkiledi.

Dinamo Kiev'den Oleksandr Tymchyk ve Shakhtar Donetsk'ten Dmytro Riznyk, Ukrayna ordusunda görev yapan kardeşlerini kaybetti.

Kryvbas Teknik Direktörü Vernydub orduya katıldı

Ukrayna Premier Lig ekibi Kryvbas'ın bulunduğu Kryvyi Rih şehri, 2022'de Rusya'nın füze saldırılarına maruz kaldı.

Kryvbas'ın teknik direktörü Yuriy Vernydub ise 2022'de antrenör eşofmanlarını kenara bırakarak asker üniforması giydi.

Saldırılar sırasında orduya katılan Vernydub, "Yakınımdaki insanlar beni durdurmaya çalıştı. Eşim, çocuklarım, torunlarım. Güçlü durdum. Beni desteklediği için eşime teşekkür ediyorum. Karakterimi biliyor. Bir karar verirsem, değiştirmem. Çok sayıda insan ailesiyle Moldova ve Romanya'ya gitti. Gidenleri anlayabiliyorum ama bunu yapmam mümkün değildi. Ateşli silahları kullanma konusunda bir sorun yaşamayacağım çünkü kullanmayı biliyorum." ifadeleriyle dikkati çekti.

Kryvbas Kulübü ise Rusya'nın saldırıları üzerine sosyal medyadan "Sizi asla affetmeyeceğiz. Hepinizden nefret ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Savaşın gölgesinde mücadelesini sürdüren Vernydub yönetimindeki Kryvbas, ligde 2022-23 sezonunu 7'nci, 2023-24 sezonunu ise 3'üncü sırada tamamlamayı başardı.

Zinchenko, ülkesine 1 milyon sterlin bağışladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Oleksandr Zinchenko, savaş koşullarında yaşayan ülkesindeki insanlara yardım etmek için yaklaşık 1 milyon sterlin bağışta bulundu.

Ukraynalı futbolcu, İngiltere basınına askere çağrılması halinde ülkesi için savaşmak üzere İngiltere'den ayrılabileceğini açıkladı.

Cephede savaşan okul arkadaşları olduğunu dile getiren Zinchenko, "Kısa süre öncesine kadar aynı okuldaydık ve futbol sahasında beraber top oynuyorduk. Ancak şimdi onlar ülkemizi savunmak zorunda. Dürüst olmak gerekirse bunu kabul etmek çok zor ama olan bu. Vazgeçemeyiz." diye konuştu.

Zinchenko'nun yanı sıra milli takım kaptanı Andriy Yarmolenko, ülkesi için önemli tutarlarda bağış yaptı.

Milli takım oyuncularından Taras Stepanenko ise savaştan hayatları etkilenen vatandaşlarına yardım ettiği çalışmaları nedeniyle profesyonel futbolcuları dünya çapında temsil eden kuruluş Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) tarafından ödüle aday gösterildi.

Ukrayna liginde 2021-22 sezonu tamamlanamadı

Ülkede savaşın başlamasından itibaren spor müsabakaları da sekteye uğradı ve Ukrayna Premier Lig'de 2021-22 sezonu iptal edildi.

Ağustos 2022'de lig maçları yeniden başladı ancak karşılaşmalar, çoğunlukla Ukrayna'nın batısında ve genelde seyircisiz oynandı.

Zor şartlarda yapılmaya çalışılan müsabakalar, hava saldırıları nedeniyle zaman zaman kesintiye uğradı.

Shakhtar Donetsk'in stadı ve tesisleri zarar gördü

Shakhtar Donetsk'in stadı ve tesisleri, ülkede yaşanan çatışmalardan zarar gördü.

Donbass Arena ve antrenman tesislerine isabet eden top mermileri, maddi hasara yol açtı. Kulübün kent merkezindeki ofisi ise çok sayıda silahlı kişi tarafından işgal edildi.

Yaşananlar nedeniyle lig maçlarını Lviv, Harkiv ve Kiev'de oynamak zorunda kalan Donetsk ekibi, Avrupa kupalarındaki maçlarına ise Polonya ve Almanya'da çıktı.

Metalist Kharkiv, Dnipro ve Zorya takımları da Avrupa kupalarındaki maçlarını ülke dışında oynadı.

Olimpik Donetsk ve Mariupol gibi bazı ekipler ise ligden çekildi.