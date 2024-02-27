Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yer buldu.

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından çok sayıda uluslararası basın yayın kuruluşları, internet siteleri ve televizyon kanalları savaş uçağımız Kaan’ı manşetlerine taşıdı.

TRT’nin açıklamalarının ışığı altında bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum:

…ABD merkezli yayın yapan Business Insider internet sitesi, Kaan'ın, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağına sahip olma yönünde "büyük adım" olduğunu kaydetti.

Business Insider, Kaan'ın Türk havacılık sanayisinin 10 yılı aşkın gayretlerinin neticesi olduğu ve nihayetinde Türkiye'nin Kaan'ın F-16 filosunun yerini almasını umduğunu belirtti. Sha

…İngiliz haber ajansı Reuters, Kaan'ın gökyüzüyle buluşmasını "Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı olan Kaan, ülkenin hava kuvvetlerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak ilk uçuşunu tamamladı." ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

… Kanada basını "Kaan, Türk savunma endüstrisinin özgüveni ve yenilikçiliğinin sembolü" dedi..

...Yunan medyasında Kaan: Türk savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri olarak tanıtıldı.

…Londra merkezli Al Arab gazetesi de milli muharip uçak Kaan'ın ilk uçuşunu, "Türkiye 5. nesil savaş uçağı üretiminde çığır açtı" başlığıyla haberleştirdi.

…İtalya yayınlanan bir gazetede Türkiye'nin Kaan'ın ilk uçuşunu Ankara'da başarıyla gerçekleştirmesiyle 5. nesil savaş uçağı yapabilen ülkeler arasında yer aldığına işaret edilen haberde, Kaan'ın üstün özelliklerine dair detaylara yer verildi.

…Suudi Arabistan'ın Asharq Bloomberg televizyonu internet sitesi de Kaan'ın ilk uçuşunu, "En büyük kral. Türkiye'nin 5. nesil hayalet uçağıyla ilgili neler biliyoruz?" başlığıyla okuyucularına sundu.

…Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da Kaan'ın ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla izleyicisine sundu.

…Kanada'da yayın yapan BNN Bloomberg televizyonu, "Kaan, Türk savunma endüstrisinin özgüveni ve yenilikçiliğinin sembolü" olduğunu belirtti.

BNN, "Havayı yaran şık tasarımıyla Kaan, bir ulusun hırslarını, teknolojik becerisini ve stratejik öngörüsünü simgelemektedir." övgüsüyle haberinde yer verdiği Kaan'ın envanterine eklenmesinin Türkiye'nin "bölgedeki ve ötesindeki stratejik dengeleri değiştirmeye hazırlandığı" yorumunu yaptı.

…Japonya'nın en büyük ekonomi gazetesi Nihon Keizai Shimbun, Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını ve Türk savunma yetkililerinin bu 5. nesil savaş uçağını Asya ve Körfez ülkelerine ihraç etmeyi umduğunu iddia etti.

…Yahoo Japan Co. İnternet sitesindeki haberde, ABD, Rusya, Çin, Güney Kore’den sonra Türkiye'nin, dünyada hayalet savaş uçağı uçuran beşinci ülke olduğu kaydedildi.

…Norimono News internet sitesinde "Türkiye'nin geliştirdiği savaş uçağı Kaan, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadesi kullanıldı.

İsim olarak "Kaan" kelimesinin anlamına değinilen haberde "Kaan'ın, 'hükümdar' veya 'kralların kralı' anlamına gelen Türk kökenli erkeksi bir isim" olduğu belirtildi.

…Times ABEMA haber sitesi de Kaan uçağına ilişkin haberinde, "Türk şirketi, radarda görülmesi zor ve gizlilik yeteneklerine sahip savaş uçağı Kaan'ı geliştirdi." ifadesini kullandı.

…Çin'de Halkın Günlüğü gazetesi ve Şinhua ajansı "Türkiye'nin yerli beşinci nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladı" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştığı" ifadesine yer verdi.

…Alman medyasında milli muharip uçak Kaan'ın ilk uçuşundan övgüyle bahsedildi.

…Alman Welt gazetesinin "Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor" başlıklı haberinde Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bunun ABD'ye karşı kazanılmış bir zafer anlamına geldiği ifade edildi.

Türkiye'nin modern savaş uçaklarının üretiminde kendi kendine yeterlilik konusunda giderek daha fazla çaba harcadığı aktarılan haberde, bunun hızla büyüyen savunma sanayisi için tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret edildi.

…Havacılık sitesi Flugrevue'deki haberde de Kaan'ın Türkiye'nin umut ışığı ve gökyüzündeki yeni savaş uçağı olduğu belirtildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gelecekteki amiral gemisi olması beklenen Kaan'ın ilk uçuşunun 13 dakika sürdüğü ve 2440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 kilometre hıza ulaştığı kaydedildi.

…Frankfurter Allgemeine gazetesi de "Türkiye Kaan'ı sundu" başlıklı haberinde Türk yapımı ilk savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ifade edildi.

…"www.aero.de" isimli havacılık sitesinde yayımlanan haberde Nato üyesi Türkiye'nin, büyük ölçüde yerel olarak geliştirilen ilk savaş uçağının uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

…"www.euro-sd.com" adlı havacılık sitesindeki haberde de "milli muharip uçak" olarak bilinen ve eski adı "TF-X" olan Kaan'ın beşinci nesil savaş uçağı olduğu ve ilk uçuşunu F-16D eşliğinde yaptığı ifade edildi.

İlk kez gökyüzüne çıkan uçağın havada 13 dakika kaldığı, 2 bin 438 metre yüksekliğe ve 426 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.

Kaan'ın 21 metre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğinde ve kanat açıklığının 14 metre olduğuna işaret edilerek 2030'dan itibaren F-16 filosunun yerini almasının beklendiği kaydedildi.

…Avusturya'da yayın yapan "breakingthenews.net" sitesi, Türkiye'nin milli muharip savaş uçağı Kssn'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

…Fransız medyası, milli muharip uçak Kaan'ın ilk uçuşunu gündeme getirerek, Türk hava savunma sanayinin "büyük bir başarıya" imza attığını yazdı.

…Askeri ve jeopolitik konular üzerine yayın yapan Opex 360 gazetesinin "5'inci nesil Türk muharip uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlıklı haberinde, Kaan'ın ilk uçuşunda 2 bin 440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 kilometre hıza ulaştığı ve 13 dakika havada kaldığı aktarıldı.

…Savunma haberleri ve analizleri sitesi Meta Defense ise Kaan'ın ilk uçuşunu, "Türk muharip uçak Kaan havalanıyor ve Türk havacılık endüstrisini elitler arasına taşıyor" başlığı ile haberleştirdi.

…Hindistan'ın NDTV kanalı, Kaan'ın teker kesme testini "Hava gücünü geliştirme gayretleri kapsamında Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kaan, ilk uçuşunu yaptı." başlığıyla izleyicilerine duyurdu.

…The Times of India Gazetesi ise 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın Türkiye'nin yerli üretim savaş uçağı sürecinde "mihenk taşı" olduğunu vurguladı.

…Pakistan'ın Samaa televizyonu da, milli muharip uçak Kaan'ın ilk uçuşunu, "Türkiye'nin ilk yerli uçağı Kaan, ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla haberleştirdi.

…Rus haber ajansı TASS, "Türk 5. nesil savaş uçağı Kaan ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla servis ettiği haberde, uçuşun başarılı şekilde gerçekleştiğini vurguladı.

..İlk Türk savaş uçağı Kaan'ın ilk kez havalandığına dikkati çeken Rossiyskaya Gazeta, haberinde bu uçağın "Milli Muharip Uçağı" programı kapsamında 2017'de üretilmeye başladığı ve seri üretime 2028'de geçileceği aktarıldı.

…Ria haber ajansı da "Türk savaş uçağı Kaan ilk kez uçuş yaptı" başlığıyla haber yayımladı.

…Ayn Libya gazetesi, "Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kaan Ankara semalarında" başlığıyla gördüğü haberinde, Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

…Libya'nın Nabız gazetesi de, Kaan'ın ilk uçuşuyla ilgili haberinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Kaan" hakkında "Türkiye'nin dünyada beşinci nesil uçak üreten 5 ülke arasında yer alacağına" yönelik açıklamasına yer verdi.

…Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), haberinde, "Türk milli savaş uçağı Kaan bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı üreten ülkeler arasında yerini aldı." ifadelerine yer verdi.

…Gürcistan devlet televizyon kanalı "Pirveli Arkhi" (1TV.GE) Kaan'ın ilk uçuşu ile ilgili "Beşinci nesil ilk Türk askeri uçağı Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlıkla haber sundu.

…Ülkede ekonomik alanında yayın yapan en etkili haber sitelerinden Forbes Georgia'nın internet sitesinde "Türk üretimi Kaan'ın prototipinin ilk uçuşu başarıyla tamamlandı" başlıklı haberinde ise Kaan'ın, Türkiye'nin savunma kabiliyetini güçlendirecek ve Türk Hava Kuvvetlerinin bölgedeki konumunu önemli ölçüde artıracak yüksek teknolojiye sahip olan bir Türk üretimi uçağın olacağı ifade edildi.

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan’ın yeni Türkiye yüzyılında ülkemize ve Savunma Sanayimize hayırlar getirmesini diler, emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız.

Hoşça kalınız.