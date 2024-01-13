Haber: Damla Oya Erman

Şimdi, araştırmacılar bu kaybolan olgunun sırlarını çözmüş olabilir.

Başlangıçta bu geçici olguların, köpüren gaz kabarcıklarından oluştuğu düşünülüyordu, ancak astronomlar şimdi bu parlak noktaların Titan'ın yüzeyine düşen organik malzeme içeren bal peteği gibi buzullar olabileceğini düşünüyorlar.

Titan, kendi ayımız ve Merkür gezegeninden daha büyük olan, kalın bir atmosfere sahip tek aydır. NASA'ya göre, Titan'ın atmosferi büyük ölçüde azot ve bir miktar metan içerir, bu da ona karakteristik turuncu görünümünü kazandırır. Titan'ın atmosfer basıncı ise Dünya'nınkinden yaklaşık %60 daha fazladır.

Bu ay aynı zamanda, yüzeyinde Dünya'ya benzer sıvı gövdelerine sahip tek dünya olma özelliğini taşır - ancak Titan'ın nehirleri, gölleri ve denizleri sıvı etan ve metandan oluşur. Cassini misyonunun incelemeleri sırasında, Titan'ın sıvı gövdelerinde gözlemlenen sihirli adalar, bilim insanlarını şaşırtan parlak noktalar olarak belirdi.

Bu gizemli olgu, Titan'ın ikinci büyük sıvı gövdesi Ligeia Mare'deki radar görüntülerinde ortaya çıktı. Deniz, sıvı metan, etan ve azot içerir. Bilim insanları, bu parlak bölgelerin nitrojen gazının pıhtılaşmış kabarcıkları, yüzen katılar veya dalgaların bir sonucu olabileceğini düşündüler.

Ancak, Texas Üniversitesi'nden gezegen bilimci Xinting Yu liderliğindeki bir ekip, Titan'ın atmosferi, sıvı gövdeleri ve yüzeye düşen katı malzemeler arasındaki bağlantıları inceledi. Yayımlanan bir çalışmaya göre, bu sihirli adaların aslında yüzeye düşen organik malzeme içeren bal peteği gibi gözenekli buzullar olabileceği sonucuna vardılar.

Yu, "Sihirli adaların aslında yüzeyde yüzen, dünya üzerinde su üzerinde yüzebilen pomza gibi organikler olup olamayacağını araştırmak istedim" dedi. Analizler sonucunda, bu buzulların Titan'ın sıvı gövdeleri üzerinde yüzebilmek için gözenekli olmaları gerektiği ortaya çıktı. Ayrıca, bu buzulların yavaşça sıvı metan tarafından emilerek gözden kaybolduğu senaryosu da öne çıktı.

Önümüzdeki on yıl boyunca, NASA'nın Dragonfly misyonu, Titan'ın organik madde düzlüklerini inceleyerek bu gizemli ayı daha yakından keşfetmeyi hedefliyor.