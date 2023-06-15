ANKARA AA- The New York Times'ın haberine göre, Berlin Free Üniversitesinden gezegen bilimci Frank Postberg tarafından yürütülen araştırmada Enceladus'ta yaşam için gereken son element keşfedildi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Satürn keşif aracı Cassini'nin 2017'de topladığı verilere dayanan araştırma, buzla kaplı uydunun altındaki kayalık zeminde yer alan okyanusta fosfatın varlığını tespit etti. Fosfat bileşiğindeki fosfor elementi, DNA'nın yapısında bulunuyor.

Uyduda geçmişte de karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen ve kükürt bulunmuştu.

Dünya dışında yaşam için en ideal yer olabilir

Fosforun bulunmasıyla Enceladus'un yaşam için gerekli tüm elementlere sahip bulunması, uydunun Dünya dışında yaşam için "en ideal" yer olma olasılığını arttırdı.

Daha önceki araştırmalar, fosforun Dünya dışı okyanuslarda nadir bulunduğu için güneş sisteminin veya galaksinin başka yerlerinde yaşamın olamayacağını öne sürüyordu.

Postberg, söz konusu keşfin, fosfat bakımından zengin Jüpiter'in uydusu Europa veya cüce gezegen Plüton gibi yer altı okyanusuna sahip güneş sistemi dışındaki uydu ve gezegenlerde potansiyel yaşamın işareti olabileceğini söyledi.

Araştırmada Enceladus'un insanlık için potansiyel ev sahibi olup olamayacağını anlamak amacıyla daha büyük bir veri örneğinin analiz edilmesinin gerektiği vurgulandı.

Fosfor, neden önemli?

Fosfor, insan kemikleri ve dişlerinin yüzdesinin çoğunu oluşturan evrendeki en nadir biyo-esansiyel bileşen.

Aynı zamanda hücrenin ana enerji birimi ATP'nin bileşeni olan fosfor, protein yapımında görev alıyor.

Bitkilerin gelişimi için uygun miktarlarda bulunması gerekli besin maddelerinin arasında karbon ve azotla birlikte fosfor da yer alıyor.

Araştırmanın sonuçları "Nature" isimli bilim dergisinde yayımlandı.