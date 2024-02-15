Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 10-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 45. Dünya Satranç Olimpiyatları'nın hazırlıklarına Antalya'da erkekler sporcular için organize ettikleri kampla başladıklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile branşın ana sponsoru Türkiye İş Bankası’nın kendilerine büyük destek verdiğini dile getiren Gülkız Tulay, A Milli Erkek ve A Milli Kadın takımlarının dünyaca ünlü satranç antrenörleri eşliğinde çevrimiçi ve yüz yüze kamplarla olimpiyatlara kadar yoğun şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Antalya'daki kampta büyükusta (GM) ünvanına sahip Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Emre Can, Mert Yılmazyerli, Cem Kaan Gökerkan, uluslararası ustalar (IM) Ediz Gürel ile Yağız Kaan Erdoğmuş’un yer aldığını aktaran Tulay, kampın antrenörlüğünü dünyaca ünlü satranççı GM Ivan Cheparinov'un yaptığını, kadın satranç milli takım sporcularının kampının ise mart ayına planlandığını anlattı.

Avrupa ve dünya çapında elde edilen başarıları olimpiyat derecesiyle "taçlandırmayı" hedeflediklerini vurgulayan Tulay, "Olimpiyat için kapsamlı bir program hazırladık." dedi.

"Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz"

Gülkız Tulay, satranç sporcularının başarılarıyla her geçen gün dünyada üst sıralara yükseldiğini belirterek, yapılan çalışmaların ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Başarıların dinamizmiyle "çalışmalara aralıksız devam etiklerini" ifade eden Tulay, "Satrancın en büyük organizasyonu olan ve 200’e yakın ülkeden satranç sporcusunun hamle yapacağı olimpiyat için sporcularımıza kapsamlı, üzerinde epey çalıştığımız detaylı bir program hazırladık." diye konuştu.

Hazırladıkları program kapsamında sporculara ünlü antrenörler eşliğinde çevrimiçi ve yüz yüze çalışma kampları organize etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Tulay, "Sporcularımızın önemli uluslararası turnuvalara katılımlarını da destekleyeceğiz. Bu yıl hedefimiz olimpiyatta derece elde ederek, başarılarımıza bir yenisini daha eklemek. Türk satrancının başarı grafiğini olimpiyatlarda da sürdürmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün çalışmalar olimpiyat için

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın bir olimpiyat şampiyonluğu ve bir ikincilik kazanarak tarihi başarıya imza attığını hatırlatan Tulay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genç millilerimiz ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştı. A millilerimizin de olimpiyatlarda önemli başarılar kazanarak ülkemize yeni mutluluklar yaşatmasını istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bunun için. Olimpiyatlara yaklaşık 7 ay var. Şimdiden çalışmalara başlayan, olimpiyatta ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum."

Dünya Satranç Federasyonu tarafından 2 yılda bir düzenlenen Dünya Satranç Olimpiyatı’nda Türkiye, erkek ve kadınlarda mücadele edecek.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2016 yılında düzenlenen Dünya Satranç Olimpiyatı’nda Erkek A Milli Takımı büyük başarıya imza atarak dördüncü ile aynı puanda olmak üzere altıncı sırada yer almıştı.