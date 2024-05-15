Yarı finalde Panathinaikos ile eşleşmelerine değinen Sarunas Jasikevicius ise "Herhangi bir rakibe hazırlanır gibi hazırlanıyoruz. Rakip, bizim için önemli değil. Ergin Ataman'ı iyi tanıyoruz. Burada amacımız oyuncuları en iyi şekilde maça hazırlamak. Karşı tarafa da nasıl maç içinde zarar vereceğimizi planlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda Dörtlü Final'i çok fazla düşünmediklerini belirten Litvanyalı koç, "Türkiye'de play-off turu başlıyor. Ligde önümüzde en az 2 maç daha var. İki farklı kadroyla çalışıyoruz. Oyuncuları diri tutmam lazım. Sonrasında rakiplerimizle ilgili detaylı çalışmalara başlayacağız." dedi.

Sezon ortasında takıma gelmesinin ardından oyunculara yaptığı dokunuşları dile getiren Jasikevicius, "İlk geldiğimde takım nerelerde zorlanıyor ve nerelerde iyi onu anlamaya çalıştım. Ribauntta ve savunmada sorunumuz vardı. Savunmada yeterince gelişemedik ama ribauntta geliştik. Hücumda da bu kadar iyi gelişeceğimiz düşünmüyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Eski takımı Panathinakos'la ilgili görüşlerini aktaran Jasikevicius, "Panathinakos'ta çok önemli şeyler yaşadım. Yazlarım Yunanistan'da geçiyor. Eşim ve çocuklarım da Yunan. Ne zaman onlarla karşılaşsam duygulanırım ama benim işime odaklanmam gerekiyor. Oraya kupayı kazanmaya gidiyoruz." diye konuştu.

Nigel Hayes-Davis: Hayal ettiğim bir şeyin içindeyim

Dörtlü Final'de yer almanın onur verici olduğunu dile getiren Nigel Hayes-Davis, "Basketbol, dünyadaki en zor sporlardan bir tanesi. Monaco'ya karşı uzatmada 5. maçı kazanmak da müthiş bir şey. Bu güzel başarıyı elde etmek çok güzel. Oraya gidip kupayı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Nigel Hayes-Davis, 10 aylık bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, "Bu sezon, iki koçla birlikte çalıştık. Avrupa'da basketbol, duygusal bir şekilde oynanıyor. Bazı şeyler oturmayınca da hemen eleştiriler başlıyor. Koç değişikliği sonrası adaptasyon zaman aldı. Birçok rekor kırdık. En iyi oyunumuzu da nisan ile mayıs aylarında oynadık ve bu durum takım için çok önemliydi." şeklinde görüş belirtti.

Maçtaki performansıyla ilgili konuşan Nigel Hayes-Davis, "Savunmadaki performansınızla hücumdaki performansınız paralel gitmeli. Maçlardan sonra yaptıklarıma ve yapamadıklarıma bakıyorum. Hayal ettiğim bir şeyin içindeyim. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Şu anda odak noktamız THY Avrupa Lig değil. Önümüzde Türkiye'de oynanacak maçlar var." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Nick Calathes'i çok sevdiğinden belirten Nigel Hayes-Davis, "Barcelona'da onunla birlikteyken kötü bir dönem yaşamıştım. Bana hep destek oldu. Koçun da söylediğine göre sayılarımın yüzde 60'ı onun sayesinde oldu. Gelmemiz üzerine eleştiriler yapıldı. Özellikle Calathes'in şutları çok eleştirildi. Kendisi çok mütevazıdır. Çok da iyi oyuncudur. Oynadığı her takımda da çok iyiydi. Kendisi büyük takımların ve büyük maçlarının adamıdır." dedi.

Calathes: Dörtlü Final'de çok güçlü takımlar var

Nick Calathes ise zor bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Ana hedeflerimizden bir tanesi Dörtlü Final'e katılıp kupayı kazanmaktı. Dörtlü Final hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Tamamen sezona odaklandığını belirten Calathes, "Jasikevicius, geldikten sonra daha iyi oldum. Koç, benim tarzımı biliyordu. Oyuncularla birlikte aile gibiyiz. Bu tür şeyler bizi başarıya taşıdı. Dörtlü Final'de çok güçlü takımlar var. Panathinaikos, bütün sezon boyunca çok iyi oynadı. Real Madrid ve Olympiakos da çok iyi takım. Maçlardan dolayı çok heyecanlıyız." şeklinde görüş belirtti.