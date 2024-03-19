Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Jasikevicius, "Barcelona tüm sezon boyunca ligin en iyi iki takımı arasında yer aldı. Artık Rubio'nun da kadrolarına eklenmesiyle EuroLeague'in favorilerinden biri oldukları kesin. Bizi çok zor bir maçın beklediğini düşünüyorum." şeklinde görüş bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü, İspanyol takımlarına karşı oynanan maçlarda önemli noktanın geçiş oyunu olduğunu vurgulayarak, "Hızlı hücumlarını engellemeliyiz çünkü bu konuda en iyilerden biriler. Güçlü oyuncularını kontrol altında tutmanın yolunu bulmalıyız, özellikle de inanılmaz bir sezon geçiren Vesely ve Kalinic'e dikkat etmeliyiz. Eminim ki ikisi de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelip Fenerbahçe taraftarlarını görmekten çok mutlu olacak ve aynı şekilde taraftarlar da onları tekrar eski evlerinde en iyi şekilde ağırlayacaktır. Dediğim gibi, EuroLeague'in en iyi takımlarından birine karşı oynadığınızda her ayrıntı ve her durum çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Marko Guduric ise, yetenekli oyunculara sahip iyi bir takımla karşılaşacaklarını belirterek "Bu bizim için aslında final maçı. Çok önemli bir maç. Play-off'u ve belki de ilk dörtteki yerimizi garantilemek istiyorsak Barcelona'yı yenmek zorundayız. Günden güne daha iyiye giden Ricky Rubio da onlarla birlikte. Bu yüzden en iyi şekilde hazır olmalı ve evimizi korumaya çalışmalıyız.” dedi.