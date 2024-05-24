Sanart organizasyonu tarafından düzenlenen konserde, Özen'e müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Sağım Solum Aşk" adlı yeni şarkısı ile müzik listelerinde başarı elde eden ünlü isim, konsere iki ayda hazırlandığını söyledi.

Kariyerinin başlarında, henüz 21 yaşındayken Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermesi teklifi aldığını aktaran Özen, kazancının hepsini organizasyon şirketinin istemesi dolayısıyla teklifi kabul etmediğini belirterek, ilk kez Harbiye'de hayranlarının karşısına çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gökhan Özen neredeyse tüm biletleri tükenen konserde, eski ve yeni sevilen şarkılarını seslendirdi.