İSTANBUL - 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken birçok ünlü isim Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Bir kesim muhalif kanala yönelirken birçok ünlü isim de başarılarıyla dünyada yankı uyandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu bildirdi. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Doğuş da Twitter hesabından Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı.

Doğuş adayını açıkladı

"SENİNLEYİZ BAŞKANIM"

Doğuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını "Benim Cumhurbaşkanım" notuyla yayımladı. Ünlü şarkıcı son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Seninleyiz başkanım Allah'u Ekber" ifadelerine yer verdi.

HABER: GİZEM ÇAKAL