TRABZON (AA) Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Sümela Kültür Yolu Festivali"nde, Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Alana giremeyen bazı vatandaşlar, konseri dışarıdan takip etti.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Bengü, "Sahici", "Veto ", "Korkma Kalbim" gibi şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcının hayranları şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

Festival konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.