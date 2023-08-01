Acısu bölgesinde görüntülenen bozayı ile 3 yavrusu, sarıçam ormanları arasında bir süre dolaştı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede sıcaktan bunalan anne bozayı, daha sonra buradaki bir küçük su birikintisine girerek serinlemeye çalıştı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gittiğini söyledi.

Sıcak havanın yaban hayvanlarını da etkilediğini ifade eden Çoban, "Özellikle sıcak bölgelerde yaşayan ayılar suya girerler. Sarıkamış’taki bu görüntü, açıkçası ender bir görüntü, bizi mutlu etti. Ayıların su birikintilerinde serinlemesi güzel bir görüntü oldu. Aslında ne kadar doğal bir ortamda yaşadıklarını gösteriyor. Anne bozayılar, yavrularına doğada nasıl beslenmelerini göstermek için daha fazla zaman harcamaya, görünmeye başladılar. Bu da Sarıkamış’ta sıcaklarla birlikte doğanın nasıl canlandığını bize gösteriyor." dedi.

AA