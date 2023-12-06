Vali Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ile polisevinde düzenlediği basın toplantısında, her yıl Sarıkamış şehitlerini anmak için kentte etkinlikler düzenlendiğini hatırlattı.

Şehitleri anmak üzere hazırlıklara başladıklarını ve geçen hafta Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla bu yılki programla ilgili anlaşma imzaladıklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"İhaleye de çıktık. Cuma günü de değerlendirme toplantısı yapacağız. Sadece Sarıkamış değil, bu memlekete, bu devlete can veren tüm ailelerimiz, tüm şehitlerimizin her daim yanında olduğumuzu biliyorsunuz. Biz bu sene biraz daha ne yapabiliriz, onu araştırıyoruz. Sarıkamış şehitlerimizi anma programlarında evet geçtiğimiz yıllarda güzel şeyler yapılmış ama biz 'üzerine ne yapabiliriz' diye geçtiğimiz haftalarda Ankara'daki ziyaretlerde Spor Toto Başkanımızla, Gençlik ve Spor Bakanımızla da görüştük. Bir sıkıntımız yok, biz değişik bir şeyler yapabilir miyiz, ona bakıyoruz. İmza atmadan konuşmuyorum, birkaç görüşmemiz var. Bu görüşmelerimiz ve programımız netleşince sizlerle de paylaşırız."

Polat, Kars'ın huzuru, güvenliği ve gelişimi için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Emniyetimiz, jandarmamız bugün burada, tüm kurumlarımız burada. Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, devam da edecektir. Ben göreve başladığım 3,5 aylık sürede sürekli dışarıdayım. Kız çocuklarımız da kente gelen misafirlerimiz de dışarıda güvenle yürüyebilecekler. Turistik Doğu Ekspresi’nin başlamasına sayılı günler kaldı. Kars büyük bir ivme yakaladı ve bunu daha da artırmamız gerekiyor. Bizden önce bu şehre çok şeyler yapıldı, bizler de daha ileriye taşımak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.