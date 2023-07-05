Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Galatasaray’da NicoloZaniolo izinli olduğu sebebiyle antrenmanda yerini almadı. Milli takımlarda oldukları için izinli olan Boey ve Nelsson takımla ilk çalışmada yer aldı.

Antrenman öncesi Teknik Direktör Okan Buruk basına açıklamalarında bulundu.

OKAN BURUK : “Şampiyonluk keyfini sürüyoruz, o mutluluğu yaşıyoruz bir özgüven var. Geçen sene şampiyon olmak için başlamıştık sonunda başardık. Başkanımız ve Erden beyin yoğun bir çabası var. Düşündüğümüz, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyuncuları kadroya katmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak biraz sabırlı olmak gerek” şeklinde açıklamalar da bulundu.