SEVGÜL EROĞLU

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında, bir festival geleneği olarak, sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart'ın “Saraydan Kız Kaçırma” operası, AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverler ile buluştu.

Türk-Osmanlı kültür ve sanatından etkilenilerek 16. yüzyılda Batı Avrupa’da ortaya çıkan Turquerie akımının en güzel örneklerinden biri olan ve Mozart’ın Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği, rejisör Caner Akın’ın klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile sahneye koyduğu eser, , iki temsil ile seyirci karşısındaydı.



Sanatseverlerin beğenisini kazanan temsillerde; Solistler Ufuk Toker “Belmonte” rolünü, Kenan Dağaşan ve Umut Tingür “Osmin” rolünü, Ceren Aydın ve Evren Işık Yasemin “Konstanze” rolünü, Ayşenur Ayyıldız Haksoy ve Ecem A. Yazoğlu “Blonde” rolünü, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç “Pedrillo” rolünü, Selim Borak “Selim Paşa” rolünü dönüşümlü olarak canlandırdılar.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun eşlik ettiği, Saray’dan Kız Kaçırma operasının koreografisi Tan Sağtürk’e ait.



FESTİVALİN DEVAMINDA BİR OPERA ŞAHESERİ SANATSEVERLERİN KARŞISINDA OLACAK

Fransız yazar Alexandre Dumas’ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi’ye, librettosu Francesco Maria Piave’ye ait olan LA TRAVIATA izleyicilere eşsiz bir opera ziyafeti sunacak. Eser aşkı için büyük acılar çeken ve fedakârlık yapan baş kahraman Violetta Valery’nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını 15 Haziran Perşembe akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’na taşıyacak.

Orkestra Şefi Tulio Gagliardo yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde festivale ilk kez katılan İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eserde “Violetta” Eylem Demirhan Duru, “Alfredo Germont” Levent Gündüz, “Giorgio Germont” Cengiz Sayın, “Flora” Melisa Özdemir, “Annina” Eda Çapanoğlu, “Gastone” Burak Dabakoğlu, “Marki” Cihan Özmen, “Baron” Nejad Beğde, “Doktor” Chirstopher Gagliardo, “Komisyoner” Başak Ünal ve “Giuseppe” Muzaffer Soydan tarafından canlandırılacak.

Beğde, “Doktor” Chirstopher Gagliardo, “Komisyoner” Başak Ünal ve “Giuseppe” Muzaffer Soydan tarafından canlandırılacak.



Ünlü rejisör Carlos Vilán’ın sahneye koyduğu eserde koro şefi Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede olacak.



Biletler, festival etkinlik alanlarında bulunan gişeler ve www.biletinial.com bilet satış sitesi üzerinden temin edilebilir.