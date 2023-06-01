İSTANBUL AA- İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Aziz Polyeuktos Kilisesi'nin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda, 8 Haziran 2022'den bu yana kazı çalışmalarının yürütüldüğü hatırlatıldı.

Kazı çalışmalarının ana yapının kuzeybatı tarafında sürdürüldüğüne değinilen açıklamada, şu bilgilere yer veridi:

"Yüzeyden yaklaşık 2 metre 60 santimetre derinde dolgu toprak içerisinde mermer antik Yunan mitolojisinde çoban ve sürülerin tanrısı olarak bilinen Pan heykelinin parçası bulundu. 20 santimetre yüksekliğinde, 18 santimetre genişliğindeki heykelin sol kol ile gövde altı kısmının kırılmış durumda olduğu tespit edildi. Heykelin Roma dönemine tarihlendiği düşünülmekte olup gerekli uzman incelemesi sonrasında tarihleme yapılacaktır."

Pan'ın, Yunan mitolojisinde kırın, satirlerin ve çobanların tanrısı olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tanım, Pan'ı doğa ile doğrudan ilişkili kıldığı için pastoral bir nitelik arz etse de Pan'ın bütün mitoslarda yarı keçi, yarı insan suretinde tasvir edilmesi onu korkutucu bir figür haline getirmiştir. Öyle ki Pan, kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp görüntüsüyle insanları korkuttuğu için panik sözcüğüne de ilham kaynağı olmuştur. Pan, çoban tanrısı olduğu için ürkütücü görüntüsü ile zıtlık arz edecek şekilde kaynaklarda çoğunlukla kırlarda dolaşıp flüt çalan, sevimli bir figür olarak betimlenir. Ancak Pan, birçok kaynakta çığlık atarak düşmanlarını kaçırma, panik ettirme yeteneğine sahip olarak tanımlanmıştır."

Pan heykelinin parçasının, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından alınarak müze deposuna kaldırıldığı bildirildi.