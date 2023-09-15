Haber : Mert Osman Erman

Urfan Sharif, 41, partneri Beinash Batool, 29, ve Urfan'ın kardeşi Faisal Malik, 28, Woking'deki Hammond Road'da yaşayan üç kişi suçlanıyor.

Ayrıca, her biri bir çocuğun ölümüne neden olma veya izin verme suçlamasıyla karşı karşıya.

Sara'nın cesedi 10 Ağustos'ta evinde bulundu.

Yapılan bir otopsi, çok sayıda ve ciddi yaralanmalar yaşadığını gösterdi.

Üç yetişkin, 9 Ağustos'ta Pakistan'a gitmeden önce 9 Ağustos'ta İngiltere'yi terk ettiler.

Dubai'den gelen bir uçuşun ardından Çarşamba akşamı Gatwick Havalimanı'nda gözaltına alındılar. Surrey Polisi, erken saatlerde Cuma sabahı suçlandıklarını doğruladı.

Mahkemede ilerleyen Cuma günü Guildford Mahkemeleri'nde görünmeleri için tutuklu kaldılar. Sara'nın bir ila 13 yaşları arasında değişen beş kardeşi de Bay Sharif, Bayan Batool ve Bay Malik ile birlikte 9 Ağustos'ta Pakistan'a seyahat etti.

Çocuklar, Pazartesi günü Pakistan'da Sharif'in babasının evinde polis tarafından bulundu ve o zamandan beri ülkedeki bir devlet çocuk bakım tesisine taşındılar.

Surrey Polisi, Sara'nın annesi Olga Sharif'in en son gelişmelerden haberdar edildiğini ve uzman polis memurları tarafından desteklendiğini açıkladı.