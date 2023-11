Doğanın kucağında lüks yaşamın yep yeni adresi olan Sapanca Lake Villas, konforlu bir yaşam arayışında olanlar için kullanıcıları eşsiz bir yaşam deneyimine davet ediyor. Panoramasıyla büyüleyen bu projede, gökyüzüyle yeryüzünün mükemmel birleşimini göl manzarasıyla her gün deneyimleyeceksiniz.

Sapanca Villa projesinden daha çok, bir yaşam sanatı olarak tasarlanan Sapanca Lake Villas, İstanbul'a sadece bir saatlik mesafededir. Ancak burada hissedeceğiniz sakinlik, huzur ve doğanın taptaze havası, kendinizi çok daha uzakta, adeta bir tatil cennetinde hissetmenizi sağlayacak.

Villalar, dört yatak odası, iki oturma odası, beş banyo, bir ebeveyn banyosu, hobi odası, çamaşırhane ve depo odası gibi geniş ve fonksiyonel alanlarla donatılmıştır. Üstelik her villa, iki teras ve bir balkonla tasarlanmış, Sapanca Gölü'nün nefes kesen manzarasına panoramik bir açıdan hakimdir.

Sapanca Villa Projeleri arasında çok özel bir yere sahip olan Sapanca Lake Villas, lüks ve konforu aynı potada eriterek sunuyor:

• Geniş ve panoramik Sapanca Gölü manzarası,

• Her villada özel açık yüzme havuzu,

• Villa başına özel otopark imkanı,

• Çocuklar için oyun alanları, basketbol sahası,

• 7/24 aktif güvenlik hizmeti ve kamera sistemi,

• Çevre dostu tasarım ve yeşil alanlar.

Lüksün ve Doğanın Kucaklaştığı Yer: Sapanca Lake Villas

Sapanca Lake Villas, modern yaşamın tüm beklentilerini karşılarken, geleneksel Türk konak mimarisiyle buluşuyor. Bu özel Sapanca Villa projesi, Sapanca'nın benzersiz doğasını terasınızda ya da özel bahçenizde her an, her mevsim doyasıya yaşayacaksınız. Doğanın huzuru ve bölgenin dinamizmi arasında kusursuz bir denge kurarak, hayatınıza yeni bir soluk getiriyor.

Sapanca villa projesi, geniş ve özel bahçeleriyle size sadece lüks bir yaşamı değil, aynı zamanda mahremiyet ve huzur sunuyor. Sapanca'nın dört mevsimi, renkleri ve sesleriyle bu özel sapanca’da ki villanızda sizinle olacak.

Ulaşımın Bu Kadar Kolay Olduğunu Görmemiştiniz!

İstanbul'dan Sapanca'ya ulaşımın çok kolay olduğunu biliyor muydunuz? Özel araçla TEM Otoyolu üzerinden sadece 1 saatte, otobüs ile 1,5 saatte, trenle de 1 saatte Sapanca'da olabilirsiniz. Ayrıca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan yakınlığıyla da uluslararası seyahatler için de oldukça avantajlı bir konumda.

Benzersiz bir yaşam deneyimi için Sapanca'da satılık villa arayışınızı sonlandırmadan önce, Sapanca Lake Villas'ı mutlaka değerlendirin. Lansman fırsatlarının devam ettiği projede, doğanın kucağında, göl manzarasının tadını lüks bir villa konforuyla çıkarın!