Sakarya

Doğası ve eşsiz güzellikleriyle öne çıkan Sapanca'da 2018'de yapımına başlanan 2 istasyonlu, 36 kabinli teleferik projesi tamamlandı.

Mehteran gösterisinin ardından hizmete giren teleferik, ilk yolcularını ağırlamaya başladı. Teleferikle 1500 metre boyunca yeşil ve mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk yapan ziyaretçiler, Sapanca manzarasının keyfini çıkardı.

Teleferik ücreti öğrenci için 100, tam bilet için 150 lira olarak belirlendi.

Sapanca'ya teleferik sayesinde ilçeye gelen turist sayısında artış bekleniyor.

AA