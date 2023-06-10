Sakarya

İlçede 2018'de yapımına başlanan 2 istasyonlu, 36 kabinli teleferik projesinde sona gelindi.

Misafirlerini 15 Haziran'da ağırlamaya başlayacak teleferik, 1500 metre boyunca yeşil ve mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk yaptıracak.

"Sapanca marka bir ilçe"

Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özgümüş, gazetecilere, Sapanca'nın marka bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçeyi daha ileriye taşımak için bazı yeni destinasyonlara yönelik yatırımların yapılmasının gerektiğini belirten Özgümüş, "Sapanca Belediyesinin açtığı ihaleyi yap-işlet-devret modeliyle aldık. Yeri ve çalışma şekline, Sapanca Belediyesi tarafından bize belirtildiği şekilde harfiyen uyduk. Beşinci senede tesisimizi açma imkanını buluyoruz." dedi.

Özgümüş, teleferik sayesinde ilçeye gelen turist sayısında artış olacağını tahmin ettiklerini dile getirerek, Sapancalılara katkı sağlamayı amaçladıklarını, sistemden elde edilecek gelirden de Sapanca Belediyesinin pay alacağını anlattı.

Sapanca'nın merkezinin düz olduğunu ve misafirlerin ilçenin güzelliğini tam göremediğine işaret eden Özgümüş, "Misafirler teleferik boyunca Sapanca manzarasının bir bütünlüğünü görebilecekler. Üst istasyonumuzun orada bir mesire alanı var, gelenlerin daha iyi bir gün geçirebilmeleri için olanakları, altyapısını hazırladık. Sapanca'nın dünyada eşi az görülen bir göl özelliği var. Teleferik seyahati boyunca bütün bu güzelliği yaşatmayı hedefledik. Gelenler Sapanca'yı başka bir gözle seyredecekler." diye konuştu.

Özgümüş, testlerin pazartesi günü biteceğini ve sertifika alacaklarını, 15 Haziran'da da faaliyete geçeceklerini sözlerine ekledi.

"Saatte 1500 kişiye hizmet verme kapasitesine sahibiz"

Sapanca Teleferik Teknik Müdürü İbrahim Karakoç da sistemde 2 istasyon, 9 teleferik direği ve 36 kabin bulunduğunu söyledi.

Doğaya zarar verecek bir durumla karşı karşıya kalmadıklarını belirten Karakoç, hattın tamamen ağaç ve orman örtüsünün üzerinden devam ettiğini, saatte 1500 kişiye hizmet verme kapasitelerinin olduğunu anlattı.

Karakoç, teleferik seyahati boyunca hem ilçenin hem de gölün farklı açıdan seyredilebileceğini dile getirerek, "Misafirlerimizi ilk andan itibaren yeşil ve mavinin iç içe olduğu bir yolculuk bekliyor." dedi.

Tesiste 80 deneyimli personelin istihdam edileceğini belirterek, güvenli bir yolculuğa hazırlıklı olduklarını kaydetti.

AA