Sakarya

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla turizm ilçesi Sapanca'ya, İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerden çok sayıda ziyaretçi geldi.

Tatil boyunca doğayla iç içe vakit geçiren ziyaretçiler, bayramın son gününde de sahilleri doldurdu.

Sapanca Gölü etrafında yürüyüş yapan tatilciler, deniz bisikletine bindi, nostaljik tekne gezilerine katıldı, papağanlarla fotoğraf çektirdi.

Kimi vatandaşlar sahilde oturup kafeteryalarda vakit geçirirken, kimileri de yeni hizmete giren teleferiğe binerek Sapanca manzarasının keyfini çıkardı.

İstanbul'dan ailesiyle Sapanca'ya gelen Ercan Soysal, bayram tatilini doğa içinde geçirdiklerini belirterek, ilçeyi çok sevdiklerini söyledi.

Sapanca'nın "doğa harikası" bir yer olduğunu belirten Soysal, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

AA